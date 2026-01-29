Lo mejor del teatro de Monterrey llega a la Besana en Saltillo con obras y talleres
La compañía Gorguz Teatro traerá al centro cultural una serie de montajes escénicos y talleres de profesionalización para artistas como parte de su Residencia Aridoestética, realizada con apoyo del programa México en Escena, hasta el mes de junio
“Asombra que no haya más movimiento entre Saltillo y Monterrey, estando tan cerca”, argumentó la directora de teatro Mabel Garza cuando planteó un proyecto que, durante el año pasado, trajo a la ciudad el trabajo de algunas de las más destacadas compañías regiomontanas.
Tal curioso fenómeno parece haber comenzado a disiparse gracias al esfuerzo de esta iniciativa —bautizada como “Escena de dos ciudades” y realizada con apoyo del Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales de la Secretaría de Cultura de México— y se ve reflejado en el regreso de una de las compañías que trajeron al Centro Cultural La Besana.
Desde febrero y hasta junio de 2026 la compañía regiomontana Gorguz Teatro traerá una serie de montajes y talleres de profesionalización artística a la capital coahuilense como parte de un proyecto de similar naturaleza, la Residencia Aridoestética, que cuenta con el apoyo del programa México en Escena.
“Estamos muy contentos de poder colaborar con [La Besana] y tenemos el grupo de montajes para un público muy variado [...] Cada uno propone distintas maneras de ver el mundo”, explicó en rueda de prensa Alberto Ontiveros, fundador y director de Gorguz Teatro, grupo llegó a su 20 aniversario en 2025.
“No hay forma de competir contra la televisión [y el entretenimiento] actuales. Entonces lo que proponemos nosotros es hacer otra cosa, es decir, hacemos un teatro que solamente se experimenta en el teatro, hacemos un teatro que se parece solo a ese teatro, no buscamos conscientemente una repetición de fórmulas”, agregó sobre la línea que estas propuestas escénicas siguen.
¿Qué obras llegarán?
La presencia de Gorguz en Saltillo inicia los días 7 y 8 de febrero a las 19:30 horas con la obra “#FATKARY. El corrido de una ex-gorda entragediada”, unipersonal de Caridad Gómez, dirigida por Ontiveros, que explora “lo que es ser una mujer con obesidad mórbida en la frontera noreste entre México y Estados Unidos”. Una apuesta que promete diversión además de una reflexión en torno a la comida, la identidad y la violencia contra los cuerpos. La entrada tendrá un costo de 200 pesos.
El mes de marzo, los días 7 y 8 llegarán con una adaptación del célebre libro híbrido de Cristina Rivera Garza “Autobiografía del algodón”, que explora las raíces norestenses en la frontera México-Texas de la escritora ganadora del Pullitzer, en un montaje de grandes ambiciones.
En abril presentarán las obras “404 not found” de Cassandra Colis el 11 y 12, otro unipersonal biodramático sobre un feminicidio que marcó la infancia y la vida de la actriz; y “La raíz de las delicias” de Alberto Villarreal el 25 y 26 del mes, un monólogo que explora “la pesadilla que envuelve al ser humano por buscar historias y contarlas, en su necesidad de grandes momentos”.
Durante mayo habrá otras actividades en La Besana pero en junio volverán para presentar los días 6 y 7 “Sobre Ofelia una flor”, obra de Fernanda del Monte inspirada en “Hamlet” de William Shakespeare que se concentra en el trágico personaje de esta joven y encuentra en su voz un vehículo para ofrecer una relectura del presente.
Y los días 27 y 28 de junio culminarán su presencia como parte de este proyecto con “Oasis... o no nos estamos moviendo” de José Olivares, un “recorrido a través de aquellos lugares que pisamos y habitamos. Algunas veces continente, otras desierto, pero siempre osasis”.
¿Qué talleres traerán?
La oferta se complementa en marzo con el taller “Escena, arte contemporáneo y archivo” a cargo de Olivares del 5 al 8 de ese mes, donde se explorarán diversas formas de diálogo con corrientes estéticas, movimientos artísticos y nuevos procesos creativos.
Del 9 al 12 de abril Cassandra Colis impartirá el “Laboratorio de biodrama”, donde los participantes podrán “transformar su propia historia en material artístico” y del 25 al 28 José Olivares ofrecerá el taller “El cuerpo como dispositivo escénico, el cual busca explorar y reflexionar sobre las capacidades físicas del cuerpo de los intérpretes.