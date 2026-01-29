$!Lo mejor del teatro de Monterrey llega a la Besana en Saltillo con obras y talleres

“Asombra que no haya más movimiento entre Saltillo y Monterrey, estando tan cerca”, argumentó la directora de teatro Mabel Garza cuando planteó un proyecto que, durante el año pasado, trajo a la ciudad el trabajo de algunas de las más destacadas compañías regiomontanas. Tal curioso fenómeno parece haber comenzado a disiparse gracias al esfuerzo de esta iniciativa —bautizada como “Escena de dos ciudades” y realizada con apoyo del Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales de la Secretaría de Cultura de México— y se ve reflejado en el regreso de una de las compañías que trajeron al Centro Cultural La Besana. Desde febrero y hasta junio de 2026 la compañía regiomontana Gorguz Teatro traerá una serie de montajes y talleres de profesionalización artística a la capital coahuilense como parte de un proyecto de similar naturaleza, la Residencia Aridoestética, que cuenta con el apoyo del programa México en Escena.

“Estamos muy contentos de poder colaborar con [La Besana] y tenemos el grupo de montajes para un público muy variado [...] Cada uno propone distintas maneras de ver el mundo”, explicó en rueda de prensa Alberto Ontiveros, fundador y director de Gorguz Teatro, grupo llegó a su 20 aniversario en 2025. “No hay forma de competir contra la televisión [y el entretenimiento] actuales. Entonces lo que proponemos nosotros es hacer otra cosa, es decir, hacemos un teatro que solamente se experimenta en el teatro, hacemos un teatro que se parece solo a ese teatro, no buscamos conscientemente una repetición de fórmulas”, agregó sobre la línea que estas propuestas escénicas siguen.

¿Qué obras llegarán? La presencia de Gorguz en Saltillo inicia los días 7 y 8 de febrero a las 19:30 horas con la obra “#FATKARY. El corrido de una ex-gorda entragediada”, unipersonal de Caridad Gómez, dirigida por Ontiveros, que explora “lo que es ser una mujer con obesidad mórbida en la frontera noreste entre México y Estados Unidos”. Una apuesta que promete diversión además de una reflexión en torno a la comida, la identidad y la violencia contra los cuerpos. La entrada tendrá un costo de 200 pesos. El mes de marzo, los días 7 y 8 llegarán con una adaptación del célebre libro híbrido de Cristina Rivera Garza “Autobiografía del algodón”, que explora las raíces norestenses en la frontera México-Texas de la escritora ganadora del Pullitzer, en un montaje de grandes ambiciones.

En abril presentarán las obras “404 not found” de Cassandra Colis el 11 y 12, otro unipersonal biodramático sobre un feminicidio que marcó la infancia y la vida de la actriz; y “La raíz de las delicias” de Alberto Villarreal el 25 y 26 del mes, un monólogo que explora “la pesadilla que envuelve al ser humano por buscar historias y contarlas, en su necesidad de grandes momentos”. Durante mayo habrá otras actividades en La Besana pero en junio volverán para presentar los días 6 y 7 “Sobre Ofelia una flor”, obra de Fernanda del Monte inspirada en “Hamlet” de William Shakespeare que se concentra en el trágico personaje de esta joven y encuentra en su voz un vehículo para ofrecer una relectura del presente.