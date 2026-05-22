$!Hermanas que se cuidan: Presentan la obra de teatro ‘Benda’ muxe’’ en Saltillo

Las mejores comedias son las que te dejan llorando y este fue el caso de “Benda’ muxe’” (Hermana muxe) escrita y dirigida por Cess Enríquez, que por medio de las historias de reales de las mujeres muxe del Istmo de Tehuantepec el público río a carcajadas y se conmovió hasta las lágrimas.

Con las actuaciones de Eli Mijangos, Violete Núñez, Naomí Riva, Isabela Urbieta y Luis Montalvo —además co-director del montaje—, la obra de teatro cabaret llegó este jueves al Teatro de la Ciudad Fernando Soler como parte de la quinta edición del Festival del Orgullo, para conmemorar y celebrar la libertad y la resistencia de la comunidad LGBTTTIAQ+.