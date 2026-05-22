Hermanas que se cuidan: Presentan la obra de teatro ‘Benda’ muxe’’ en Saltillo
La obra de cabaret hizo reír y conmovió al público que se reunió este jueves en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, como partes de las actividades del Festival del Orgullo
Las mejores comedias son las que te dejan llorando y este fue el caso de “Benda’ muxe’” (Hermana muxe) escrita y dirigida por Cess Enríquez, que por medio de las historias de reales de las mujeres muxe del Istmo de Tehuantepec el público río a carcajadas y se conmovió hasta las lágrimas.
Con las actuaciones de Eli Mijangos, Violete Núñez, Naomí Riva, Isabela Urbieta y Luis Montalvo —además co-director del montaje—, la obra de teatro cabaret llegó este jueves al Teatro de la Ciudad Fernando Soler como parte de la quinta edición del Festival del Orgullo, para conmemorar y celebrar la libertad y la resistencia de la comunidad LGBTTTIAQ+.
El montaje muestra a cuatro mujeres muxe en el inframundo, en un limbo específico para ellas y sus hermanas, del cual no pueden salir hasta que hayan encontrado algo que les falta. Para ello deben contar una y otras vez sus historias de vida y muerte, ahora con un nuevo acompañante, un hombre aparentemente cisgénero.
Entre referencias locales —como buen cabaret— y chistes rojos estos personajes levantarán el velo sobre algunos mitos de la existencia muxe que se han difundido recientemente, mientras cuentan las verdaderas historias de aceptación, lucha, transfobia y violencia que han vivido y que siguen viviendo en México.
El Festival del Orgullo continuará con actividades hasta el sábado 13 de junio, día en que se realizará la Marcha del Orgullo. La cartelera se pude consultar en su totalidad en las redes sociales de Orgullo y Dignidad Saltillo.