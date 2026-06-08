¡Historia en los Premios Tony 2026! Qween Jean es la primera mujer trans en obtener un galardón

Qween Jean hizo historia en los Premios Tony 2026 al convertirse en la primera persona abiertamente trans en ganar una de las máximas distinciones del teatro estadounidense. La diseñadora de vestuario fue reconocida en la categoría de Mejor diseño de vestuario de un musical por su trabajo en “Cats: The Jellicle Ball”. Vestida de lila y con un mensaje centrado en el orgullo y la resistencia, Jean recibió el galardón sobre el escenario, donde aprovechó el momento para enviar un mensaje a la comunidad LGBTQ+ y a quienes seguían la ceremonia.

“Esta experiencia ha sido monumental. Estamos aquí por el legado de las personas queer, las personas trans. Tenemos que ocupar nuestro espacio. Tenemos que cambiar el paradigma”, expresó durante su discurso de aceptación. La diseñadora también reflexionó sobre el contexto social que enfrentan distintas comunidades en Estados Unidos y destacó la importancia de la unión para generar cambios duraderos. “El mundo en este momento está combatiendo profundamente, profundamente, tantas dolencias, y sabemos, como sociedad, que cuando nos unimos podemos hacer cambios reales y permanentes”, señaló.

DE ACTIVISTA A REFERENTE EN BROADWAY Además de su trayectoria en las artes escénicas, Qween Jean es reconocida por su trabajo como activista y por haber fundado la organización Black Trans Liberation. En los últimos años ha participado activamente en manifestaciones e iniciativas enfocadas en la defensa de los derechos de las personas trans y queer, consolidándose como una de las figuras más visibles de esta comunidad en Estados Unidos.

El proyecto que le valió el histórico reconocimiento, “Cats: The Jellicle Ball”, es una reinterpretación contemporánea del clásico musical “Cats”. La puesta en escena retoma elementos de la cultura ballroom y rinde homenaje a las comunidades negras y queer que durante décadas han impulsado espacios de expresión artística y cultural.

Aunque en ediciones recientes de los Premios Tony artistas no binarios como Alex Newell, J. Harrison Ghee, Cole Escola y Toby Marlow ya habían logrado hitos importantes, la victoria de Qween Jean representa un nuevo avance en la representación de las personas trans dentro de Broadway. (Con información de El Universal)

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