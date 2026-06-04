$!La Compañía Folklorica de Saltillo Ixtle Coahuila realizará una polka con más de 400 bailarines al mismo tiempo

La Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila está lista para celebrar el 449 aniversario de la ciudad a lo grande. Con el Festival Internacional de Danza Bailando en el Salto de Agua esta agrupación reunirá a cientos de bailarines de folklor en la capital coahuilense, para llenar de color y de movimiento sus calles. El encuentro se realiza en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA) e inicia el sábado 11 de julio a las 18:00 horas con la Gala Folklórica Herencia Norteña, en la Plaza de las Ciudades Hermanas, con la participación de Ixtle, junto a otras compañías coahuilenses como Ballet Folklórico Kapauani y Ballet Folklórico Tilmatlali, así como la Compañía Folklórica Nawezari de Chihuahua, quienes impartirán un taller de polka ese día.

Como parte de esta “herencia norteña” habrá un desfile folklórico el día 12 a las 17:00 horas desde la Rectoría de la UAdeC hasta la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde concluirán con la coreografía monumental de la Polka Las Perlitas a las 18:00 horas. Además de esto, el próximo 15 de junio —también en el marco de la FINA— más de 8 compañías locales realizarán un homenaje al maestro Francisco Hernández Salazar, pilar de la danza folklórica en Coahuila. El evento será a las 20:00 horas en la Plaza de Armas.

“Todo es para darle un reconocimiento al maestro Francisco Hernández. La mayoría de los maestros que dirigimos estas agrupaciones fuimos sus alumnos”, destacó Ramiro Moreno, director de Ixtle Coahuila, para VANGUARDIA. Una polka masiva “Hasta la fecha están inscritos más de 400 bailarines para este desfile y posteriormente se llevará a cabo la coreografía monumental”, explicó Moreno, destacando que en ediciones pasadas —esta sería la tercera— han superado los 200 participantes. Para poner en perspectiva, el récord lo tiene actualmente Chihuahua con casi 4 mil bailarines en una misma coreografía, donde se realiza desde hace más de 15 años.

Ixtle Coahuila —que este año se sumó a esa hazaña en Chihuahua— espera continuar sumando integrantes de compañías de todo el país para este evento en las semanas próximas. Años de trayectoria Ixtle Coahuila existe desde hace 11 años, iniciando en el municipio de Ramos Arizpe de forma independiente, para luego trasladarse a Saltillo en 2022 invitados por Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), donde conformaron la compañía municipal de danza y una coordinación de danza folklórica, que busca abrir espacios para grupos locales de esta disciplina.

“Nosotros tenemos un enfoque muy directo a difundir el folclor coahuilense en festivales nacionales. Es muy importante esto porque en esos festivales convocan a los mejores grupos de cada estado, entonces nos hemos dedicado a crear un programa del estado de Coahuila para llevarlo a este tipo de escenarios, pero también dentro de la ciudad”, señaló.