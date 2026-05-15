Inaugura Grizelda Tamez en Saltillo su exposición individual número 101: ‘Espacio y pensamiento’

La artista Grizelda Tamez, originaria del estado de Tamaulipas, una vez más marca su trayectoria en Coahuila inaugurando su exposición individual número 101, titulada “Espacio y Pensamiento”. El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de mayo en punto de las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera. Durante la ceremonia de apertura se contó con la presencia de la artista y curadora Talía Barredo; el director del Centro Cultural Vito Alessio Robles, Pedro Moreno Salazar; y la subdirectora del Instituto Municipal de Cultura, Gabriela Romero, además de otras autoridades.

“Debo decir que la obra de la maestra Grizelda Tamez nunca ha dejado de sorprenderme, en su lenguaje abstracto hay una fuerza expresiva y una sensibilidad muy particular”, dijo Gabriela Romo. Por su parte, la artista anfitriona brindó unas palabras a los presentes contándoles algunas de sus anécdotas cuando era estudiante y recalcando cuando su profesor les comentó: “Acuérdense, muchachas, que el arte moderno es creatividad, el arte realista es copia de la naturaleza, aunque tengas estilo”, refirió Tamez.

La exposición cuenta con una curaduría donde la luz y los colores son balanceados a la perfección. Dicha exhibición consta de más de 40 obras artísticas en distintos colores, técnicas y materiales, a través de la cual la maestra Grizelda muestra un dominio notable de la teoría del color que, a su vez, tiene como objetivo cautivar al espectador, invitando a crear un significado distinto a cada una de las personas que contemple sus obras. La producción estará abierta al público durante mayo y junio de manera gratuita. En un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas en Gral. Victoriano Cepeda número 105, en el Centro Histórico de Saltillo.

Para finalizar su discurso Grizelda agregó con sentimiento: “Espero que mi obra tan colorida les guste y agradezco mucho su presencia, no tengo palabras para decirles que los quiero”.

Entre aplausos, Grizelda cortó el listón color blanco junto a las autoridades para recibir a los visitantes en las salas del museo. La velada concluyó con deliciosa mesa de aperitivos acompañada de copas de vino tinto.

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