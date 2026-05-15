Inaugura Grizelda Tamez en Saltillo su exposición individual número 101: ‘Espacio y pensamiento’

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    Inaugura Grizelda Tamez en Saltillo su exposición individual número 101: ‘Espacio y pensamiento’
    La artista Grizelda Tamez inauguró su exposición individual número 101, “Espacio y Pensamiento”, en el Museo Rubén Herrera de Saltillo. VANGUARDIA | OMAR SAUCEDO

La artista Grizelda Tamez inauguró su exposición entre familiares y personalidades del ámbito cultural en el Museo Rubén Herrera este miércoles 13 de mayo

La artista Grizelda Tamez, originaria del estado de Tamaulipas, una vez más marca su trayectoria en Coahuila inaugurando su exposición individual número 101, titulada “Espacio y Pensamiento”. El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de mayo en punto de las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera.

Durante la ceremonia de apertura se contó con la presencia de la artista y curadora Talía Barredo; el director del Centro Cultural Vito Alessio Robles, Pedro Moreno Salazar; y la subdirectora del Instituto Municipal de Cultura, Gabriela Romero, además de otras autoridades.

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$!Más de 40 obras integran “Espacio y Pensamiento”, muestra de Grizelda Tamez que estará abierta al público de manera gratuita durante mayo y junio.
Más de 40 obras integran “Espacio y Pensamiento”, muestra de Grizelda Tamez que estará abierta al público de manera gratuita durante mayo y junio. VANGUARDIA | OMAR SAUCEDO

“Debo decir que la obra de la maestra Grizelda Tamez nunca ha dejado de sorprenderme, en su lenguaje abstracto hay una fuerza expresiva y una sensibilidad muy particular”, dijo Gabriela Romo.

Por su parte, la artista anfitriona brindó unas palabras a los presentes contándoles algunas de sus anécdotas cuando era estudiante y recalcando cuando su profesor les comentó:

“Acuérdense, muchachas, que el arte moderno es creatividad, el arte realista es copia de la naturaleza, aunque tengas estilo”, refirió Tamez.

$!Color, abstracción y sensibilidad convergen en la nueva exposición de Grizelda Tamez, presentada en el Museo Rubén Herrera.
Color, abstracción y sensibilidad convergen en la nueva exposición de Grizelda Tamez, presentada en el Museo Rubén Herrera. VANGUARDIA | OMAR SAUCEDO

La exposición cuenta con una curaduría donde la luz y los colores son balanceados a la perfección. Dicha exhibición consta de más de 40 obras artísticas en distintos colores, técnicas y materiales, a través de la cual la maestra Grizelda muestra un dominio notable de la teoría del color que, a su vez, tiene como objetivo cautivar al espectador, invitando a crear un significado distinto a cada una de las personas que contemple sus obras.

La producción estará abierta al público durante mayo y junio de manera gratuita. En un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas en Gral. Victoriano Cepeda número 105, en el Centro Histórico de Saltillo.

$!Autoridades culturales y visitantes acompañaron a Grizelda Tamez durante la apertura de su exposición “Espacio y Pensamiento” en Saltillo.
Autoridades culturales y visitantes acompañaron a Grizelda Tamez durante la apertura de su exposición “Espacio y Pensamiento” en Saltillo. VANGUARDIA | OMAR SAUCEDO

Para finalizar su discurso Grizelda agregó con sentimiento: “Espero que mi obra tan colorida les guste y agradezco mucho su presencia, no tengo palabras para decirles que los quiero”.

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Entre aplausos, Grizelda cortó el listón color blanco junto a las autoridades para recibir a los visitantes en las salas del museo. La velada concluyó con deliciosa mesa de aperitivos acompañada de copas de vino tinto.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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