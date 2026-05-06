Inauguran Jornada Mexicana de Biblioteconomía en UAdeC

La mañana de este miércoles fue inaugurada la edición 57 de la Jornada Mexicana de Biblioteconomía en Coahuila, “Del bit al bien”, en un encuentro que tuvo lugar en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. El evento reunió a profesionales de la bibliotecología, especialistas en información y promotores del conocimiento de distintas entidades del país.

DIÁLOGO Y ACTUALIZACIÓN El presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), Raymundo Juárez Jiménez, explicó que estas jornadas constituyen un espacio anual de diálogo y actualización para la comunidad bibliotecaria, con actividades como conferencias, talleres y mesas de análisis. Señaló que, en el contexto actual, la información se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo, cuyo valor depende de su correcta organización y uso. Añadió que el concepto del “bit” representa la base de los sistemas digitales que hoy sostienen la generación y gestión del conocimiento.

Esther Quintana, secretaria de Cultura del estado, quien también asistió al acto inaugural, destacó que las bibliotecas han dejado de ser únicamente espacios de consulta para consolidarse como centros de innovación, inclusión y formación crítica. Subrayó la importancia de estos encuentros para fortalecer el acceso equitativo al conocimiento. RETOS DE LA ERA DIGITAL En su mensaje en representación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, Víctor Sánchez Valdés subrayó que las bibliotecas representan el anhelo antiguo de la humanidad de concentrar el conocimiento y hacerlo accesible. En ese sentido, mencionó que a lo largo de la historia estos espacios han enfrentado el reto no solo de resguardar información, sino de facilitar su acceso en medio de grandes volúmenes de contenido.

Añadió que en este proceso, el papel de los bibliotecarios resulta fundamental como mediadores entre el conocimiento y la sociedad. Indicó que su labor permite orientar a los usuarios dentro de sistemas cada vez más complejos de información. También hizo referencia a momentos históricos en los que el resguardo de libros y documentos ha sido clave para evitar la pérdida del conocimiento, destacando el papel de distintas culturas y ciudades que funcionaron como centros de intercambio intelectual. Las actividades de la jornada se llevarán a cabo del 6 al 8 de mayo en las instalaciones de la universidad con la participación de especialistas de distintas regiones del país.

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