Inauguran Jornada Mexicana de Biblioteconomía en UAdeC

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    Inauguran Jornada Mexicana de Biblioteconomía en UAdeC
    La edición 57 de la Jornada Mexicana de Biblioteconomía reúne actividades académicas, talleres y mesas de análisis en torno al acceso al conocimiento. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ
Katya González
por Katya González

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El encuentro reúne a especialistas de todo el país para reflexionar sobre el papel de la información en la era digital

La mañana de este miércoles fue inaugurada la edición 57 de la Jornada Mexicana de Biblioteconomía en Coahuila, “Del bit al bien”, en un encuentro que tuvo lugar en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El evento reunió a profesionales de la bibliotecología, especialistas en información y promotores del conocimiento de distintas entidades del país.

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$!Víctor Sánchez Valdés subrayó el papel de las bibliotecas como espacios fundamentales para difundir el conocimiento.
Víctor Sánchez Valdés subrayó el papel de las bibliotecas como espacios fundamentales para difundir el conocimiento. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

DIÁLOGO Y ACTUALIZACIÓN

El presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), Raymundo Juárez Jiménez, explicó que estas jornadas constituyen un espacio anual de diálogo y actualización para la comunidad bibliotecaria, con actividades como conferencias, talleres y mesas de análisis.

Señaló que, en el contexto actual, la información se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo, cuyo valor depende de su correcta organización y uso. Añadió que el concepto del “bit” representa la base de los sistemas digitales que hoy sostienen la generación y gestión del conocimiento.

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Profesionales en el área de distintas entidades participaron en el evento. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

Esther Quintana, secretaria de Cultura del estado, quien también asistió al acto inaugural, destacó que las bibliotecas han dejado de ser únicamente espacios de consulta para consolidarse como centros de innovación, inclusión y formación crítica. Subrayó la importancia de estos encuentros para fortalecer el acceso equitativo al conocimiento.

RETOS DE LA ERA DIGITAL

En su mensaje en representación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, Víctor Sánchez Valdés subrayó que las bibliotecas representan el anhelo antiguo de la humanidad de concentrar el conocimiento y hacerlo accesible.

En ese sentido, mencionó que a lo largo de la historia estos espacios han enfrentado el reto no solo de resguardar información, sino de facilitar su acceso en medio de grandes volúmenes de contenido.

$!Raymundo Juárez destacó la importancia de fortalecer los espacios de actualización para la comunidad bibliotecaria del país.
Raymundo Juárez destacó la importancia de fortalecer los espacios de actualización para la comunidad bibliotecaria del país. VANGUARDIA | HOMERO SÁNCHEZ

Añadió que en este proceso, el papel de los bibliotecarios resulta fundamental como mediadores entre el conocimiento y la sociedad. Indicó que su labor permite orientar a los usuarios dentro de sistemas cada vez más complejos de información.

También hizo referencia a momentos históricos en los que el resguardo de libros y documentos ha sido clave para evitar la pérdida del conocimiento, destacando el papel de distintas culturas y ciudades que funcionaron como centros de intercambio intelectual.

Las actividades de la jornada se llevarán a cabo del 6 al 8 de mayo en las instalaciones de la universidad con la participación de especialistas de distintas regiones del país.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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