$!Rosy Ayala comparte la importancia de sembrar el arte en los niños

Con más de 30 años ininterrumpidos dedicándose al arte, tiempo en el que no solo sus procesos creativos han sido su principal motivación, sino también el interés por acercar la cultura a la nuevas generaciones, una misión que inició hace 17 años cuando creó talleres permanentes de arte para niños y niñas. La artista plástica Rosy Ayala originaria de Ciudad de México cuenta con una maestría en promoción y desarrollo cultural y actualmente es docente en distintas instituciones de Saltillo. “¿Qué les estamos dejando a los niños? ¿Qué puedo compartir y sembrar en ellos a través del arte?”, se cuestionó la artista.

Rosy creció en un ambiente familiar artístico; desde niña observaba a su madre, quien pintaba flores y a su abuela quien le enseñó a tejer y a bordar. “Ellas fueron una motivación para mí”, expresó. Nos contó que en esas generaciones existían silencios a través de la creación, pero a lo largo del tiempo y de su experiencia, se dio cuenta que esos silencios no son sólo espacios, sino diálogos internos en donde desalojas y expresas sentimientos, con todo lo que tú puedas ir cargando. Por eso nos compartió lo importante que es como familia motivar e impulsarlos en la niñez, pues tan solo con cosas pequeñas podemos lograrlo, como colgar dibujos en el refrigerador o en un lugar especial para que el infante se sienta reconocido.

Ella considera que en ocasiones como padres podemos cometer el error de no darle la importancia que requiere el arte, y priorizan los deportes sin ver el talento y la habilidad que tienen nuestro niños. “El talento que no es constante, que no se trabaja, se puede perder”, dijo. La artista reconoce que estamos en una era digital y que los niños prácticamente ya vienen digitalizados y que la inteligencia artificial te permite realizar dibujos de manera más rápida y te permite brincar procesos, pero su postura es contundente. “Se vale usar IA pero primero lo haces tú, es tu boceto, es tu idea y luego ya puedes recurrir a estas herramientas”, porque el proceso creativo es diferente, te permite sentir el material, la textura de lo que estás creando.

En sus talleres se utilizan diferentes procesos. Algunos pueden ser de manera 100 por ciento libre o actividades guiadas como leer cuentos, esto ayuda al niño a usar parte de su imaginación y plasmarlo al papel para expresar con lo que se quedó y sintió durante la lectura. “No soy tan amiga de la copia, siempre se los he dicho y se los digo mucho, que necesitamos gente creadora, no copista”, mencionó. “Para crear hay que pensar, hay que imaginar y hay que tener diferentes recursos con los que te puedas equivocar y muchas veces te equivocas y salen accidentes padres, y de ahí también pueden salir obras interesantes”, agregó. Uno de los mayores retos de Rosy para impactar a los niños y niñas es motivarlos a través del ejemplo. Por eso es importante dominar la técnica para que “te vean segura de lo que estás haciendo porque sino pierdes el interés del niño”.

También el saber improvisar y saber cómo manejar al grupo, ya que en ocasiones puedes tener alguna planeación programada con materiales y recursos, pero si los niños no les gusto, saber cómo poder impactarlos y que realmente se interesen. “Con los niños tienes que tener mucho tacto y mucho cuidado, puedes hacer que se entristezcan y que se frustren y eso es bien peligroso, todo está en el cómo les decimos las cosas, ahí ya entra la parte pedagógica y psicológica que tiene uno con el infante”, dijo. Todos los años, al finalizar el curso, presenta una exposición en donde los alumnos participan con sus obras; en ocasiones pueden ser por temas o estilo libre y actualmente cuenta con aproximadamente 50 niños.

Comentó que las exposiciones son importantes para un niño ya que les motiva ver que vengan personas a observar sus piezas, sus seres queridos. Esto los llena de seguridad e impulso para seguir creando. Otro de los beneficios que el arte produce en los niños es la seguridad que les brinda al hablar y expresarse, así como darles la oportunidad de generar ingresos al vender sus obras dentro de las exposiciones o con conocidos.