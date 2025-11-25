Invitan a disfrutar de ‘El Cascanueces’ en Saltillo con la Escuela de Danza del Estado

Con una producción a cargo del maestro Javier Rodríguez Núñez, director de la EDEC, este espectáculo llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con funciones a las 17:00 y 20:00 horas para todo público.

La temporada navideña no está completa sin la presencia del clásico “El Cascanueces” de Piotr Ilich Tchaikvosky , que la Escuela de Danza de Coahuila (EDEC ) presentará el próximo 13 de diciembre al público saltillense.

El evento será a beneficio de la EDEC, por lo que el costo general de 100 pesos se destinará a la mejora de futuras producciones y necesidades de mantenimiento de la escuela. El proyecto además se desarrolla con el apoyo del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C.

En escena participarán 55 estudiantes, de entre 6 y 17 años, quienes han trabajado durante meses para dar vida a esta historia clásica que combina técnica, disciplina e interpretación.

“Para la Secretaría resulta fundamental que nuestras niñas, niños y juventudes encuentren en el arte un camino para su desarrollo humano, emocional y creativo. Iniciar su formación en espacios como la Escuela de Danza del Estado les brinda herramientas que permanecen con ellos toda la vida. El Cascanueces es un ejemplo de cómo el arte transforma, inspira y abre puertas a nuevas posibilidades”, expresó Esther Quintana, Secretaria de Cultura, en rueda de prensa.