Invitan a disfrutar de ‘El Cascanueces’ en Saltillo con la Escuela de Danza del Estado

Artes
/ 25 noviembre 2025
    Invitan a disfrutar de ‘El Cascanueces’ en Saltillo con la Escuela de Danza del Estado

La EDEC está preparando su tradicional presentación de este clásico navideño con dos funciones el sábado 13 de diciembre

La temporada navideña no está completa sin la presencia del clásico “El Cascanueces” de Piotr Ilich Tchaikvosky, que la Escuela de Danza de Coahuila (EDEC) presentará el próximo 13 de diciembre al público saltillense.

Con una producción a cargo del maestro Javier Rodríguez Núñez, director de la EDEC, este espectáculo llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con funciones a las 17:00 y 20:00 horas para todo público.

El evento será a beneficio de la EDEC, por lo que el costo general de 100 pesos se destinará a la mejora de futuras producciones y necesidades de mantenimiento de la escuela. El proyecto además se desarrolla con el apoyo del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C.

En escena participarán 55 estudiantes, de entre 6 y 17 años, quienes han trabajado durante meses para dar vida a esta historia clásica que combina técnica, disciplina e interpretación.

“Para la Secretaría resulta fundamental que nuestras niñas, niños y juventudes encuentren en el arte un camino para su desarrollo humano, emocional y creativo. Iniciar su formación en espacios como la Escuela de Danza del Estado les brinda herramientas que permanecen con ellos toda la vida. El Cascanueces es un ejemplo de cómo el arte transforma, inspira y abre puertas a nuevas posibilidades”, expresó Esther Quintana, Secretaria de Cultura, en rueda de prensa.

Ballet

Saltillo

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

