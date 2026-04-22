Invitan a la Callejoneada Norteña en el Centro Histórico de Saltillo

Este jueves 23 de abril las calles del Centro Histórico de Saltillo serán el escenario de un desfile lleno de música, color y, sobre todo, buen ritmo, con la Callejoneada Norteña que recorrerá el primer cuadro de la ciudad.

El evento es organizado por el Instituto Municipal de Cultura y las Direcciones de Distrito Centro y Turismo con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, que estará representada por 3 tunas universitarias, las cuales dirigirán este concierto en movimiento que iniciará a las 19:00 horas.