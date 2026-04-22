Invitan a la Callejoneada Norteña en el Centro Histórico de Saltillo
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Este próximo 23 de abril diversas agrupaciones musicales pondrán ritmo y sonido a un paseo vespertino por las calles del primer cuadro de la ciudad
Este jueves 23 de abril las calles del Centro Histórico de Saltillo serán el escenario de un desfile lleno de música, color y, sobre todo, buen ritmo, con la Callejoneada Norteña que recorrerá el primer cuadro de la ciudad.
El evento es organizado por el Instituto Municipal de Cultura y las Direcciones de Distrito Centro y Turismo con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, que estará representada por 3 tunas universitarias, las cuales dirigirán este concierto en movimiento que iniciará a las 19:00 horas.
La Callejoneada Norteña iniciará su recorrido en la Plaza Nueva Tlaxcala, desde donde tomarán la calle de Juárez hasta la Plaza San Francisco, que cruzarán hasta De La Fuente para concluir en la Plaza Coahuila.
Ahí, en este amplio espacio, la fiesta continuará con música norteña en vivo y la participación de un ballet folklórico, además de una degustación de cerveza regional con una cuota de recuperación de 100 pesos.
Para esta última actividad es necesaria una reservación previa que se puede realizar en los teléfonos 844-327-77-68 o en el 844-416-39-92. Además, las autoridades invitaron a la población a acudir con vestimenta norteña.