Invitan a la Callejoneada Norteña en el Centro Histórico de Saltillo

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Artes
/ 22 abril 2026
    Invitan a la Callejoneada Norteña en el Centro Histórico de Saltillo

Este próximo 23 de abril diversas agrupaciones musicales pondrán ritmo y sonido a un paseo vespertino por las calles del primer cuadro de la ciudad

Este jueves 23 de abril las calles del Centro Histórico de Saltillo serán el escenario de un desfile lleno de música, color y, sobre todo, buen ritmo, con la Callejoneada Norteña que recorrerá el primer cuadro de la ciudad.

El evento es organizado por el Instituto Municipal de Cultura y las Direcciones de Distrito Centro y Turismo con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, que estará representada por 3 tunas universitarias, las cuales dirigirán este concierto en movimiento que iniciará a las 19:00 horas.

La Callejoneada Norteña iniciará su recorrido en la Plaza Nueva Tlaxcala, desde donde tomarán la calle de Juárez hasta la Plaza San Francisco, que cruzarán hasta De La Fuente para concluir en la Plaza Coahuila.

Ahí, en este amplio espacio, la fiesta continuará con música norteña en vivo y la participación de un ballet folklórico, además de una degustación de cerveza regional con una cuota de recuperación de 100 pesos.

Para esta última actividad es necesaria una reservación previa que se puede realizar en los teléfonos 844-327-77-68 o en el 844-416-39-92. Además, las autoridades invitaron a la población a acudir con vestimenta norteña.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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