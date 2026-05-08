Invitan a taller literario ‘Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano’ en Saltillo

El taller literario “Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano” es una espacio donde los escritores de Saltillo —principiantes o no—, pueden “desarrollar, dar forma y estructura a sus textos, para así mejorar la calidad y fuerza expresiva de los mismos”.

Coordinado por el escritor Julio César Félix, este taller se ha realizado con éxito cada sábado desde el pasado mes de febrero y este mes de mayo continuará con sesiones en fin de semana de 12:00 a 14:00 horas en el Museo Rubén Herrera.