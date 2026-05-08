Invitan a taller literario ‘Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano’ en Saltillo
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El espacio es coordinado por el escritor Julio César Félix y se lleva a cabo los sábados de cada mes en el Museo Rubén Herrera
El taller literario “Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano” es una espacio donde los escritores de Saltillo —principiantes o no—, pueden “desarrollar, dar forma y estructura a sus textos, para así mejorar la calidad y fuerza expresiva de los mismos”.
Coordinado por el escritor Julio César Félix, este taller se ha realizado con éxito cada sábado desde el pasado mes de febrero y este mes de mayo continuará con sesiones en fin de semana de 12:00 a 14:00 horas en el Museo Rubén Herrera.
En este espacio también se revisan distintas manifestaciones literarias y se presenta como “una oportunidad para atender la lectura de textos literarios propios, así como de autores reconocidos en el mundo de las letras y autores de la región”.
El trabajo en cada sesión permite a los participantes madurar su pluma a través del diálogo, ejercicios de creación literaria y otro tipo de estímulos creativos.
Está dirigido a jóvenes y adultos de 15 años en adelante y tiene un costo de recuperación de 800 pesos para el tallerista. Las inscripciones se pueden hacer al WhatsApp 871 307 0642.