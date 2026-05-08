Invitan a taller literario ‘Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Invitan a taller literario ‘Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano’ en Saltillo

El espacio es coordinado por el escritor Julio César Félix y se lleva a cabo los sábados de cada mes en el Museo Rubén Herrera

El taller literario “Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano” es una espacio donde los escritores de Saltillo —principiantes o no—, pueden “desarrollar, dar forma y estructura a sus textos, para así mejorar la calidad y fuerza expresiva de los mismos”.

Coordinado por el escritor Julio César Félix, este taller se ha realizado con éxito cada sábado desde el pasado mes de febrero y este mes de mayo continuará con sesiones en fin de semana de 12:00 a 14:00 horas en el Museo Rubén Herrera.

En este espacio también se revisan distintas manifestaciones literarias y se presenta como “una oportunidad para atender la lectura de textos literarios propios, así como de autores reconocidos en el mundo de las letras y autores de la región”.

El trabajo en cada sesión permite a los participantes madurar su pluma a través del diálogo, ejercicios de creación literaria y otro tipo de estímulos creativos.

Está dirigido a jóvenes y adultos de 15 años en adelante y tiene un costo de recuperación de 800 pesos para el tallerista. Las inscripciones se pueden hacer al WhatsApp 871 307 0642.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Talleres

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Rocha Moya: Piedrota en el zapato

Rocha Moya: Piedrota en el zapato
true

Realineamientos contra el crimen organizado

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se dieron detalles de la participación de mexicanos en el exterior

Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense
También erradicaron un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán

Modificación de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Así queda las mega vacaciones de verano, tras recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026
Las ANFE-ANEP afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario, por lo que las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo.

Escuelas privadas no adelantarán cierre del ciclo escolar como propuso SEP, anuncia ANFE-ANEP
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’
Aaron Rodgers estaría cerca de confirmar su regreso con los Steelers de Pittsburgh para disputar la Temporada 2026 de la NFL.

Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026