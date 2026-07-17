$!Isidoro Max inaugura exposición ‘Pareidolia’ en la FINA 2026

Isidoro Max es un destacado artista visual y creador de imágenes saltillense con más de 15 años de trayectoria en el mundo del arte, con más de 15 exposiciones colectivas y 3 individuales. En esta ocasión el artista presentó su más reciente propuesta artística “Pareidolia” a las 19:00 horas en Centro Cultural La Besana en el marco de las actividades del Festival Internacional de Artes Saltillo 2026 organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS).

La curadora y coordinadora de Artes Visuales del IMCS, Talía Barredo, brindó la bienvenida, el agradecimiento a los presentes y a las personalidades del ámbito cultural como la maestra y gestora cultural Mabel Garza, directora del Centro Cultural La Besana y Ramiro Rivera, director del Museo de Artes Gráficas. Para comenzar el artista recibió al público realizando un performance en el centro de la galería María Alicia García Narro, en donde seleccionó a ciertas personas del público para colocar pedazos de lienzos, cartones y grabados en esferas suspendidas en el aire en conjunto de música relajante.

“Las personas a veces intentan acercarse al arte pero sienten que no forman parte o que no lo entienden, entonces el performance trata justamente de eso, de la parte creativa, que todos lo traemos, porque es muy humano, es para involucrarlos participando”, expresó el artista para Vanguardia. Pareidolia es un fenómeno psicológico en el que tu cerebro percibe una forma, rostro o patrón reconocible donde no lo hay, Isidoro experimenta este tema abstracto y lo plasma en colores vivos y materiales mixtos, dándole al espectador la dinámica de apreciar e interrogarse si los rostros que ve plasmados son ciertos o es creación de su mente.

“Estamos tan acostumbrados a ver de manera realista y que siempre queremos encontrar formas, y pasa hasta en la vida, vemos cosas donde no existen “, comentó el expositor. El evento finalizó con una mesa de aperitivos para los presentes en donde se encontraron elementos representativos de nuestra ciudad como pan de pulque.

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