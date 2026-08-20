$!Jerónimo Valdés presenta en ‘Xilodendros’ una reflexión sobre la fragilidad de la naturaleza

La obra de Jerónimo Valdés se desarrolló durante mucho tiempo entre el concreto: escaleras para duendes, pirámides en cruceros y sombrías efigies anónimas dieron pie a incontables leyendas urbanas. Pero en 2023, tras un frío y seco invierno, cinco árboles de su casa con años de antigüedad se secaron y en sus cadáveres encontró una línea nueva para explorar. Así nació la serie “Xilodendros”, que desde entonces ha recorrido las galerías República1925, el Centro Cultural de Real de Catorce, el Recinto Cultural del Patrimonio Universitario de la UAdeC y el Centro Cultural Nancy Cárdenas de Parras de la Fuente, sedes donde fue creciendo hasta llegar a su versión más actual, la cual se inaugura este sábado en Sala Coca.

“Con esta tristeza [de ver a los árboles secos], sin saber si los hacía leña, banquitos, etcétera, pensé en tratar de utilizarlos como material para esculturas, instalación. Están cortados justo a la altura del techo de [la galería República1925], fueron los primeritos”, compartió Valdés en entrevista con VANGUARDIA sobre el origen del proyecto. Aunque la materia prima sea lo opuesto al concreto que solía trabajar, mencionó que el proceso de trabajo es muy similar. Parte de la sorpresa, del descubrimiento. No hay una idea que surja en el estudio, sino que al encontrar tal o cual pieza, ponderar el potencial de su forma, su peso, su monumentalidad, comienza a desarrollarse una para crear a partir de ella.

“El hecho de que se murieran los árboles después de un invierno frío y muy seco, y luego una primavera también sin lluvia, fue un accidente, a partir de ahí fu encajando piezas, haciendo lecturas sobre el calentamiento global, sobre la urbanización, sobre los árboles que debería de haber, las especias dañinas, locales”, dijo, “la otra, muy fácil, habría sido tomar la madera y tallarla, hacer un cuerpo, una cara. Pero el árbol aquí mantiene su esencia de árbol y lo trastocas, lo mueves de lugar”. “Sigue teniendo una dosis política de qué estamos haciendo como seres humanos con nuestro planeta, igual el concreto como la madera. ‘Xilodendros’ viene de dos palabras griegas que significan madera y árbol, entonces es la transformación de la naturaleza por el hombre, un poquito ahí va la cosa”, agregó.

Valdés considera que la reflexión —y la acción que le sucede— es inevitable, independientemente de si el estimado de la crisis climática apunta a lo peor para 25 o 50 años: en cualquier caso la crisis existe y es imposible ignorarla. “Esto empezó en mi casa, son árboles que tenían 35 años y en un invierno se murieron, entonces te haces la pregunta. No es una especie nativa, era natural que sucediera, pero sucedió después de 35 años”, señaló.

Las piezas que integran “Xilodendros” están intervenidas directa o indirectamente por la mano humana, ya sea a través de la luz artificial, los cortes de la sierra, las cuerdas que los suspenden en el aire o las varillas de acero que los atraviesan. Este ejercicio transforma el objeto encontrado y le dota de un significado que va más allá de ser “un viejo pedazo de madera”. “Más que una labor escultórica quizá es de taxidermia, como de manejar a los muertos, ponerlos en una posición diferente”, reflexionó, “siento que no he terminado, pero también son piezas muy grandes, es difícil transportarlas y montarlas”.