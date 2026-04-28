Kiko Amat desentraña el humor y la tristeza de su más reciente libro

Este libro se presentó el pasado domingo 26 de abril en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) con la participación del autor y comentarios y atinadas preguntas por parte del escritor coahuilense Eduardo Ribé , en un evento ameno, divertido y que permitió ahondar en los procesos literarios del escritor español detrás de esta novela.

En “Dick y la tristeza del sexo” (Anagrama, 2025) Kiko Amat quería escribir la historia “más guarra” posible . Su protagonista, un adolescente en los 80’s, sin acceso al internet pero con las mismas ansias sexuales de los jóvenes de su edad de toda la vida, termina enrolado en cada más retorcidas fantasías, para el entretenimiento (o el horror) de los lectores.

Durante el evento Amat mencionó sus intenciones al momento de crear este libro, destacando la de hacer una parodia de los elementos que atraviesan a al novela, desde la sexualidad hasta la literatura misma, cargando de referencias y estructuras complejas, pero manteniendo la sencillez de la lectura.

Esto en particular fue el mayor reto para escribir el libro: mantener una lectura accesible pero sobrecargando (y riéndose) de símbolos, metáforas y otros elementos que incluso rozan con la autoficción, pero son “mejores”, en palabras de Amat, pues desde la ficción se captura mejor la esencia de un momento más de lo que la anécdota misma podría revelar.

Además de esta presentación, Amat también participó en el conversatorio “El soundtrack español de mi vida” junto a Julián Herbert y Natalia Cepeda en la Taberna El Cerdo de Babel, donde hablaron de música, literatura y cultura pop, como parte de las actividades alternas de la FILC.