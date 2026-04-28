Kiko Amat desentraña el humor y la tristeza de su más reciente libro

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Artes
/ 28 abril 2026
    Kiko Amat desentraña el humor y la tristeza de su más reciente libro

El escritor español profundizó en los procesos detrás de la escritura de su más reciente novela ‘Dick y la tristeza del sexo’

En “Dick y la tristeza del sexo” (Anagrama, 2025) Kiko Amat quería escribir la historia “más guarra” posible. Su protagonista, un adolescente en los 80’s, sin acceso al internet pero con las mismas ansias sexuales de los jóvenes de su edad de toda la vida, termina enrolado en cada más retorcidas fantasías, para el entretenimiento (o el horror) de los lectores.

Este libro se presentó el pasado domingo 26 de abril en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) con la participación del autor y comentarios y atinadas preguntas por parte del escritor coahuilense Eduardo Ribé, en un evento ameno, divertido y que permitió ahondar en los procesos literarios del escritor español detrás de esta novela.

Durante el evento Amat mencionó sus intenciones al momento de crear este libro, destacando la de hacer una parodia de los elementos que atraviesan a al novela, desde la sexualidad hasta la literatura misma, cargando de referencias y estructuras complejas, pero manteniendo la sencillez de la lectura.

Esto en particular fue el mayor reto para escribir el libro: mantener una lectura accesible pero sobrecargando (y riéndose) de símbolos, metáforas y otros elementos que incluso rozan con la autoficción, pero son “mejores”, en palabras de Amat, pues desde la ficción se captura mejor la esencia de un momento más de lo que la anécdota misma podría revelar.

Además de esta presentación, Amat también participó en el conversatorio “El soundtrack español de mi vida” junto a Julián Herbert y Natalia Cepeda en la Taberna El Cerdo de Babel, donde hablaron de música, literatura y cultura pop, como parte de las actividades alternas de la FILC.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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