Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular

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    Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular
    Incendio en pensión vehicular de la Fiscalía de Sinaloa consumió 42 autos, pero autoridades aclararon que la camioneta del caso Cuén no estaba ahí. VANGUARDIA

Incendio en pensión de la Fiscalía de Sinaloa deja 42 vehículos dañados; descartan afectación a camioneta ligada al caso Cuén

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la camioneta relacionada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda no resultó afectada por el incendio registrado la noche del martes 12 de mayo en una pensión vehicular de la dependencia, luego de que en redes sociales circularan versiones que aseguraban que dicha unidad había sido calcinada.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, el vehículo vinculado a la investigación del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no se encontraba en el depósito donde ocurrió el siniestro, sino bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) en una ubicación distinta.

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GOBERNADORA INTERINA DE SINALOA DESCARTA AFECTACIONES A VEHÍCULO VINCULADO CON CUÉN OJEDA

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que el incendio fue abordado durante la Mesa de Seguridad realizada la mañana posterior a los hechos y descartó que el siniestro hubiera sido provocado.

“Hoy se mencionó en la mañana el incendio en la Mesa de Seguridad, se sofocó el incendio, gracias a Dios. Lo que se mencionaba la Fiscalía ya lo desmintió, dijo que eso era falso, dijo que en esa pensión no se encontraba el vehículo que se mencionaba el día de ayer; no fue provocado, fue un accidente”, indicó la mandataria estatal.

INCENDIO EN PENSIÓN VEHICULAR DE LA FISCALÍA DE SINALOA CONSUME 42 AUTOS

El incendio ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes en la Pensión de Vehículos Asegurados de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector Los Ángeles, en la salida hacia la sindicatura de Imala, en Culiacán.

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego alcanzó y consumió 42 unidades motrices resguardadas en el lugar. Elementos del cuerpo de bomberos, Protección Civil y personal del Grupo Interinstitucional participaron en las labores para controlar el siniestro y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos almacenados en el predio.

Las autoridades informaron que las maniobras para sofocar el incendio se prolongaron por más de una hora y media debido a la magnitud del fuego y a la cantidad de unidades concentradas en el sitio.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR ORIGEN DEL FUEGO

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado para solicitar a la población evitar circular por la zona de Los Ángeles y la vialidad que conecta con Imala, debido al tránsito constante de cuerpos de emergencia y pipas de agua que trabajaban en el control del incendio.

Según los primeros reportes, las llamas provocaron daños severos a vehículos de distintos modelos y años. La Fiscalía estatal abrió una investigación para determinar el origen del fuego y establecer si se trató de un accidente o de un acto intencional.

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FISCALÍA RECHAZA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN REDES SOCIALES RELACIONADA CON EL CASO CUÉN

Tras la difusión de versiones en redes sociales sobre una posible destrucción de la camioneta vinculada al asesinato de Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía estatal aclaró que dicha unidad permanece asegurada por autoridades federales.

El caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa generó atención nacional desde el 25 de julio de 2024, fecha en la que ocurrió su asesinato y en la que también fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En ese momento, la Fiscalía de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió durante un intento de asalto en una gasolinera de la comunidad de La Presita, en Culiacán.

Como parte de esa versión, las autoridades presentaron un video en el que se observaba una camioneta presuntamente propiedad del exrector, además de imágenes donde dos sujetos en motocicleta se aproximaban y realizaban un disparo.

FGR DETECTÓ INCONSISTENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN INICIAL

Posteriormente, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y señaló diversas inconsistencias en la investigación desarrollada por las autoridades estatales.

Entre los señalamientos realizados por la FGR se indicó que el cuerpo de Héctor Melesio Cuén presentaba cuatro heridas por arma de fuego y un hematoma en la cabeza, mientras que en el video difundido por la Fiscalía estatal únicamente se apreciaba un disparo.

Asimismo, la dependencia federal indicó que no se realizaron peritajes sobre manchas de sangre encontradas en la zona de carga de la camioneta ni se procesó adecuadamente el lugar de los hechos y el vehículo involucrado.

$!CULIACÁN, SINALOA, 31 AGOSTO 2024. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado el cateo de la finca Santa Julia en Culiacán, donde se presume que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y el líder policial Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio. La finca, ubicada en el sector Bellavista, fue asegurada el 21 de agosto. El 31 de agosto, la FGR comenzó las diligencias y el levantamiento de indicios en la propiedad, que cuenta con jardines, palapas y una alberca. Además, se aseguró una pista cercana desde donde El Mayo habría sido extraído en un vuelo clandestino.
CULIACÁN, SINALOA, 31 AGOSTO 2024. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado el cateo de la finca Santa Julia en Culiacán, donde se presume que Ismael "El Mayo" Zambada fue secuestrado y el líder policial Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio. La finca, ubicada en el sector Bellavista, fue asegurada el 21 de agosto. El 31 de agosto, la FGR comenzó las diligencias y el levantamiento de indicios en la propiedad, que cuenta con jardines, palapas y una alberca. Además, se aseguró una pista cercana desde donde "El Mayo" habría sido extraído en un vuelo clandestino. Cuartoscuro
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-reapertura-de-indagatoria-defiende-claudia-sheinbaum-eleccion-2021-en-sinaloa-HC20666735

La FGR también señaló que no se tomaron medidas para preservar el cuerpo del exrector y que se realizó una pronta incineración, además de otras inconsistencias detectadas durante la revisión del caso.

Un día después de que se hicieran públicos esos señalamientos, Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia como fiscal estatal. Sobre ello, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que él le había aconsejado dejar el cargo.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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