Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , abrieron un nuevo frente de cuestionamientos dentro del gabinete federal. Ambos funcionarios ofrecieron versiones distintas sobre el origen del esquema de protección otorgado a Rubén Rocha Moya , quien enfrenta señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la seguridad de Rocha Moya?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que fue el propio Rocha Moya quien solicitó protección, misma que se otorgó tras un análisis de riesgo.

La mandataria explicó que el procedimiento se realizó bajo los mismos criterios que se aplican a cualquier ciudadano que requiere medidas de seguridad. Incluso, al ser cuestionada directamente sobre si la petición provino del gobernador con licencia, respondió afirmativamente.

Estas declaraciones colocaron el foco sobre el contexto político y judicial que enfrenta Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo el pasado 1 de mayo.

La versión de Harfuch contradice a Presidencia

Sin embargo, días antes, García Harfuch había ofrecido una explicación completamente distinta. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que el esquema de seguridad no surgió por petición directa del mandatario sinaloense.

“No fue una solicitud”

Según Harfuch, la decisión fue una recomendación realizada por el gabinete de seguridad federal. Además, puntualizó que el dispositivo asignado no era amplio y que, hasta ese momento, nadie había solicitado protección adicional.

La diferencia entre ambas versiones generó cuestionamientos inmediatos, ya que ambas declaraciones resultan incompatibles: o la protección fue solicitada personalmente por Rocha Moya, o fue una decisión preventiva tomada desde el Gobierno federal.