Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas

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    Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas
    Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch ofrecieron versiones distintas sobre quién solicitó el esquema de seguridad para Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro - Moisés Pablo Nava

La contradicción ocurre en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, abrieron un nuevo frente de cuestionamientos dentro del gabinete federal. Ambos funcionarios ofrecieron versiones distintas sobre el origen del esquema de protección otorgado a Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pensiones-sobornos-y-los-chapitos-nuevos-senalamientos-contra-ruben-rocha-moya-y-funcionarios-de-sinaloa-OC20669412

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la seguridad de Rocha Moya?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que fue el propio Rocha Moya quien solicitó protección, misma que se otorgó tras un análisis de riesgo.

La mandataria explicó que el procedimiento se realizó bajo los mismos criterios que se aplican a cualquier ciudadano que requiere medidas de seguridad. Incluso, al ser cuestionada directamente sobre si la petición provino del gobernador con licencia, respondió afirmativamente.

Estas declaraciones colocaron el foco sobre el contexto político y judicial que enfrenta Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo el pasado 1 de mayo.

La versión de Harfuch contradice a Presidencia

Sin embargo, días antes, García Harfuch había ofrecido una explicación completamente distinta. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que el esquema de seguridad no surgió por petición directa del mandatario sinaloense.

“No fue una solicitud”

Según Harfuch, la decisión fue una recomendación realizada por el gabinete de seguridad federal. Además, puntualizó que el dispositivo asignado no era amplio y que, hasta ese momento, nadie había solicitado protección adicional.

La diferencia entre ambas versiones generó cuestionamientos inmediatos, ya que ambas declaraciones resultan incompatibles: o la protección fue solicitada personalmente por Rocha Moya, o fue una decisión preventiva tomada desde el Gobierno federal.

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Sheinbaum aseguró que fue el propio Rocha Moya quien solicitó protección. Foto: Cuartoscuro - Moisés Pablo Nava

El contexto que aumenta la presión política

La contradicción ocurre en un momento especialmente delicado para Rocha Moya. El gobernador con licencia enfrenta una solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso ha captado atención nacional e internacional debido a que sería la primera ocasión en que un gobernador mexicano en funciones enfrenta un proceso de esta naturaleza ante autoridades estadounidenses.

Las claves del caso

Entre los puntos que mantienen el tema bajo presión destacan:

1. La pérdida de fuero constitucional tras solicitar licencia

2. La investigación abierta en Estados Unidos

3. La participación de la Fiscalía General de la República

4. La creciente tensión política en Sinaloa

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-a-rocha-moya-de-intentar-opacar-informacion-con-reforma-de-seguridad-nacional-CC20661627

Un tema sin aclaración oficial

Hasta ahora, ni Sheinbaum ni Harfuch han emitido una aclaración conjunta que explique la diferencia entre ambas posturas. La falta de una versión unificada ha provocado nuevas dudas sobre la coordinación dentro del gabinete de seguridad federal.

Mientras tanto, el caso continúa avanzando en medio de un ambiente político complejo, con investigaciones en curso y una creciente atención pública sobre las decisiones tomadas alrededor de Rocha Moya.

Más allá de la contradicción, el episodio expone la sensibilidad política del tema y el impacto que puede generar cualquier inconsistencia en asuntos relacionados con seguridad, justicia y presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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