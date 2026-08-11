La cena homenaje a Laura Esquivel ¿Es el inicio de la curiosidad a nuevos lectores en Saltillo?

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    La cena homenaje a Laura Esquivel ¿Es el inicio de la curiosidad a nuevos lectores en Saltillo?

La venta de las ediciones especiales dentro de la cena homenaje fue un éxito y por este motivo Arturo Pérez dueño de la librería “Los Librakos” cree que puede sí impactar a la lectura en Saltillo

La literatura nos da la posibilidad de viajar a múltiples escenarios tan solo con abrir las páginas de un libro, por eso este pasado viernes 7 de agosto con la cena homenaje a la autora Laura Esquivel a su obra “Como agua para chocolate” fue un parteaguas no solo en el mundo gastronómico, también en el literario.

Este libro nos adentra al mundo de “Tita” personaje principal de la novela con un realismo mágico, lleno de amor, cocina y tradiciones milenarias de nuestro estado.

Entre los múltiples negocios locales que se encontraron esa noche “Los Librakos”, librería local, se encargó de llevar la magia de estas publicaciones a los presentes, brindándoles la oportunidad de llevarse algo esencial para la velada.

En su stand se encontraban distintas obras literarias a la venta de la autora, con la finalidad de que el público pudiera recabar la firma de Laura Esquivel y llevarse un recuerdo invaluable de la noche.

Los primeros ejemplares en agotarse fueron la edición especial de aniversario “Como agua para chocolate” de la editorial Penguin Random House, seguido de “El Diario de Tita” y por último “La Malinche”. A pesar de que algunos de los asistentes llevaban sus libros con ediciones pasadas, no pudieron resistirse a las maravillosas portadas que ofrecía la librería.

$!La cena homenaje a Laura Esquivel ¿Es el inicio de la curiosidad a nuevos lectores en Saltillo?

El homenaje no solo cumplió con el propósito de enaltecer el rubro gastronómico de nuestro estado, también logró el objetivo de despertar la curiosidad de los saltillenses en ser prometedores próximos lectores, y hacer que los antiguos fans abrieran de nuevo sus páginas.

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“Yo creo que sí, puede que este tipo de eventos causen un buen impacto en la lectura, un evento así o una noticia de ese tipo, es un acontecimiento, provoca que la gente se interese nuevamente si no lo había hecho, incluso la relectura cuando la autora te gusta”, expresó Arturo Pérez dueño de “Los Librakos” para Vanguardia.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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