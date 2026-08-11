$!La cena homenaje a Laura Esquivel ¿Es el inicio de la curiosidad a nuevos lectores en Saltillo?

La literatura nos da la posibilidad de viajar a múltiples escenarios tan solo con abrir las páginas de un libro, por eso este pasado viernes 7 de agosto con la cena homenaje a la autora Laura Esquivel a su obra “Como agua para chocolate” fue un parteaguas no solo en el mundo gastronómico, también en el literario. Este libro nos adentra al mundo de “Tita” personaje principal de la novela con un realismo mágico, lleno de amor, cocina y tradiciones milenarias de nuestro estado.

Entre los múltiples negocios locales que se encontraron esa noche “Los Librakos”, librería local, se encargó de llevar la magia de estas publicaciones a los presentes, brindándoles la oportunidad de llevarse algo esencial para la velada. En su stand se encontraban distintas obras literarias a la venta de la autora, con la finalidad de que el público pudiera recabar la firma de Laura Esquivel y llevarse un recuerdo invaluable de la noche. Los primeros ejemplares en agotarse fueron la edición especial de aniversario “Como agua para chocolate” de la editorial Penguin Random House, seguido de “El Diario de Tita” y por último “La Malinche”. A pesar de que algunos de los asistentes llevaban sus libros con ediciones pasadas, no pudieron resistirse a las maravillosas portadas que ofrecía la librería.

El homenaje no solo cumplió con el propósito de enaltecer el rubro gastronómico de nuestro estado, también logró el objetivo de despertar la curiosidad de los saltillenses en ser prometedores próximos lectores, y hacer que los antiguos fans abrieran de nuevo sus páginas.

“Yo creo que sí, puede que este tipo de eventos causen un buen impacto en la lectura, un evento así o una noticia de ese tipo, es un acontecimiento, provoca que la gente se interese nuevamente si no lo había hecho, incluso la relectura cuando la autora te gusta”, expresó Arturo Pérez dueño de “Los Librakos” para Vanguardia.

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