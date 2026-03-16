$!La cerámica y la escultura dominan las galerías de Saltillo este 2026

Desde mediados del siglo 20 hasta inicios del siglo 21 la plástica saltillense estuvo protagonizada por creadores que trabajan primordialmente la pintura y el grabado. De la mano de grandes maestros como Rubén Herrera y Carmen Harlan Laroche la pintura se volvió la expresión artística predominante en Saltillo. Esta sobria y respetada academia se expandió con los años a la gráfica, gracias sobre todo a proyectos como los del Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas (CAVIE) y más reciente el Museo de Artes Gráficas. La fotografía también estuvo presente y ha llegado a expandirse incluso hasta territorios más contemporáneos como la instalación, el arte objeto, el collage y el performance. Pero en todo este tiempo la escultura siempre quedó en una suerte de segundo plano.

No es que no hubiera escultores, o en su defecto artistas que practicaran alguna técnica de escultura —basta con recordar los premios que obtuvo Rosalina Cervantes en Japón o el trabajo de Alejandro Fuentes Gil y familia—, pero frente a la masiva presencia de la plástica bidimensional, el volumen no tenía un espacio propio. En febrero, no obstante, ocurrió una sinergia particular. De manera simultánea estuvieron abiertas tres exposiciones en muy distintos contextos pero todas teniendo como centro a la escultura en cerámica. A finales de enero se inauguró “Cerámica del Desierto 4.0” en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, una colectiva con artistas de Torreón, Monclova y Saltillo; el 26 de febrero Any Martínez presentó una colección individual de piezas en la exposición pop-up “TQM” en La Panorámica Editorial y ese mismo sábado, el día 28, en el Centro Cultural La Besana, la monclovense radicada en Monterrey Vange Tamez inauguró “Siempre Cuerpo”, también su primera individual tras años explorando la técnica de la cerámica.

Escultura coahuilense La primera, sobre todo, ya es una misión establecida desde hace unos años por el artista y ceramista Sinhué Delgado para dar a conocer el trabajo de los escultores coahuilenses. En esta ocasión también incluyeron piezas producto del taller de cerámica para niños y niñas de la maestra Elsa Fraire, que reveló además las bondades de esta técnica como herramienta didáctica y el potencial creativo y expresivo que pueden encontrar las infancias en ella. Decenas de artistas integran la muestra y gracias a cada uno de ellos se puede apreciar todo lo que es posible con la cerámica cuando se le mira más allá de su faceta utilitaria. Figura humana, animales, personajes, crítica social y muchos otros mensajes e intenciones impregnan cada pieza, a su vez dotadas de particulares aproximaciones en la técnica misma, con diferentes acabados y estilos.

“Cerámica del Desierto 4.0” presenta una oportunidad única para que el público se empape de todo lo que están haciendo los artistas de Coahuila, tanto aquellos que la trabajan de manera primordial como quienes están explorando sus posibilidades. Efímera pero concurrida Como parte de sus exposiciones pop-up, que solo duran abiertas al público tres días —con uno de inauguración, otro de recorrido guiado y otro más con un taller gratuito de cierre—, la Panorámica Editorial recibió la primera individual de Any Martínez “TQM”, donde la artista mostró el lado “juguetón” de la cerámica, con piezas decorativas y utilitarias que representan objetos diversos, desde superhéroes hasta pan dulce y juguitos Boing.

El formato concentrado de la muestra permitió una buena afluencia de público, que pudo acercarse al trabajo escultórico de esta artista quien también colabora con una pieza en “Cerámica del Desierto”. Poniendo el cuerpo En contraste, la monclovense Vange Tamez llegó a la Besana con “Siempre cuerpo”, que bajo la curaduría de Gloria Cárdenas revela los procesos más allá del objeto. El resultado no solo es un “detrás de cámaras” a la producción de la artista, sino una verdadera exposición de cómo el cuerpo con el que se hace el arte deja una huella indeleble en el producto final.

Su trabajo cerámico, además, tiene una carga orgánica con la que es fácil conectar, aunado a a la museografía que aprovecha cada centímetro de la galería “María Alicia García Narro” de La Besana y te permite ver cada obra desde un ángulo único, a veces incluso a centímetros de distancia. Los colores, las texturas y el juego de volumen que hay en las piezas se suman a los videos y archivos que complementan la experiencia, permitiendo al público adentrarse en lo humano de la creación.

El pilón Aunque no es una exposición exclusiva ni de artistas coahuilenses o saltillenses, la muestra “Prólogo” con la que el espacio de arte Sala Coca abrió sus puertas el sábado 28 de febrero también cuenta con algunas piezas escultóricas, incluyendo obras de artistas como Sinhué Delgado, Elsa Fraire, Mariela Gutiérrez, Adair Vigil y Alejandro y Avelina Fuentes Quezada.