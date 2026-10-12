La Compañía de Ópera de Saltillo brilla en el Festival Cervantino

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    La Compañía de Ópera de Saltillo brilla en el Festival Cervantino

Este domingo la agrupación saltillense se presentó en la Alhóndiga de Granaditas junto a la Banda del Estado de Guanajuato

La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) añadió un logro más a su breve pero intensa trayectoria con una presentación estelar en la Alhóndiga de Granaditas, en el marco del Festival Internacional Cervantino, este domingo 11 de octubre en Guanajuato.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que realizó el elenco de la Compañía. La disciplina y la seriedad con la que preparamos este concierto tuvieron como resultado el llegar con confianza y gozo al escenario”, compartió para VANGUARDIA Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA.

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La agrupación acompañó a la Banda del Estado de Guanajuato, bajo la batuta de su director Adalberto Tovar, con un programa que incluyó temas como “Va, pensiero” de la ópera Nabucco de Verdi, “Te deum” de Tosca de Puccini y “Les voici! Voici la quadrille!” de Carmen de Georges Bizet, además de otros compositores como Pietro Mascagni y Alexander Borodin.

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“La Banda del Estado de Guanajuato es espléndida. Su director, Adalberto Tovar, consigue un sonido bello y rico en dinámicas, además de lograr excelentes transcripciones para orquesta de alientos. La COSA y la Banda hicieron match inmediatamente. El público tuvo la última palabra y allí están los resultados: la explanada y las gradas de la Alhóndiga tapizadas de un público que nos alimentó con aplausos tupidos”, expresó.

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También en redes sociales, donde se compartieron videos de su participación, usuarios celebraron que el talento saltillense destaque a nivel nacional en uno de los eventos culturales más importantes del país.

“Esta participación también supone un compromiso enorme, ya que el FIC reafirma nuestra inscripción en el mapa musical vocal nacional. Los saltillenses merecen que ese apoyo que nos dan a través de la administración municipal y del Instituto Municipal de Cultura sea aprovechado con responsabilidad. Por eso, después de este resultado en el FIC, nuestro deber es plantearnos objetivos más altos y calibrar los métodos de estudio y de organización para poder conseguirlos”, mencionó el director.

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La siguiente presentación de la COSA en casa será el próximo 23 de octubre a las 20:00 horas en la Catedral de Saltillo, donde se unirá a la Orquesta Metropolitana de Saltillo para interpretar el Stabat Mater de Vivaldi y la Misa no. 11 de Haydn.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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