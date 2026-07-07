$!La Compañía de Ópera de Saltillo presentará ‘Carmen’ de Bizet en el FINA 449

La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) está por añadir otra obra indispensable a su repertorio. Con una propuesta llena de arias inmortales y temas que resuenan en nuestro “Carmen” de Georges Bizet es el montaje con el que esta agrupación se suma al Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA). “Dado que Saltillo ya cuenta con una tradición vocal operística es un deber para nosotros estrenar los títulos principales, los que no pueden faltar en ninguna ciudad que se jacte de hacer ópera. Estamos haciendo los títulos más taquilleros y ahora sigue ‘Carmen’, además de que consideramos que la ciudad también ya puede ofrecer el material humano para hacerlo, un ensamble vocal numeroso y capaz y una orquesta con experiencia, además compañía de danza, en este caso A tu Vera, con actores involucrados, es una obra difícil y tenemos que aventarnos porque ya tenemos el plantel”, explica para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés. En esta ocasión contarán con el apoyo de la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como la producción de Flor Magallanes y la dirección escénica de Rennier Piñero, quien ya había dirigido a la COSA en otro montaje de “Carmen”, hace tres años junto al Mexico Opera Studio (MOS), donde su coro participó.

“Es un proyecto que va a plasmar mucha riqueza, porque la exploración de un creador requiere de ejercitar lo que en la música se llama las variaciones, plasmar y realizar la misma idea en muchísimos estilos, desde distintos ángulos. Nuestra ‘Carmen’ está sentada sobre la que habían construido en el MOS, pero es diferente, incluso la época cambia”, comenta el coach vocal sobre la oportunidad de colaborar directamente con Piñero. “Una cosa que valoro mucho de Rennier es que sabe aprovechar a la persona en el personaje. Es decir no va a pedirle lo mismo en el personaje a Natasha Cruz, que es nuestra Carmen, que a Mayela López, la Carmen del MOS. Él sabe que tiene explorar la personalidad del actor y eso le da mucha riqueza, porque vas a encontrarte con la Carmen que habita en Natasha, la Micaela que habita en Valeria Oregon o la de Alioth Gaytán”, agrega. Si bien el rol titular es para una mezzosoprano, la elección de Natasha como Carmen sigue una tradición de sopranos como Maria Callas que han interpretado a Carmen. Reyes-Valdés argumenta que tiene una voz oscura y una personalidad que puede reflejar a esta mujer, además de darle la oportunidad de protagonizar una ópera por primera vez.

Micaela será interpretada por Valeria Oregon y Alioth Gaitán en alternancia, mientras que Mercedes y Frasquita quedan a cargo de Samantha Rodríguez y Cintli Cruz. El Remendado será Eduardo Canela y el Dancairo será Diego de Hoyos, uno de los nuevos integrantes de la COSA. Se suma al elenco principal Thamar Villarreal como Escamillo, Marco Valenzuela como Zúñiga, Felipe Cisneros como Morales y Don José quedará en manos del invitado de honor a este montaje: Evanivaldo Correa, quien vuelve a colaborar con la COSA después de deleitar al público de Saltillo con su Nemorino en “El elixir de amor”. “La música de Bizet es de una riqueza melódica y colórica infinita. Cada uno de los números de ‘Carmen’ sobrevive por sí mismo, gracias a ese talento melódico y la manera de escribir para la orquesta. Es un maestro que no le temblaba la pluma al arriesgar los colores que quería de la orquesta. La partitura no es sencilla y hay que tratarla con respeto y con tiempo”, menciona.

Sobre la temática Reyes-Valdés defiende la vigencia de la obra y asegura que no hace apología del feminicidio, como algunos análisis han propuesto, pues desde la música el autor establece la “tragedia” que rodea a este crimen, así como el contexto de explotación que rodea a la historia. “‘Carmen’ es una denuncia y una manera de poner en el escenario, a la manera de al antigua tragedia griega, lo más bajo de la condición humana para la catársis. Bizet no celebra este asesinato y la música nos lo dice, nos narra lo duro y lo terrible de esto”, señala.