La Compañía de Ópera de Saltillo regresa a escena: Tendrán gala inaugural este sábado

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 23 enero 2026
    La Compañía de Ópera de Saltillo regresa a escena: Tendrán gala inaugural este sábado

El Centro Cultural Vito Alessio Robles recibirá a la agrupación saltillense en un evento gratuito donde presentarán a algunos de sus nuevos integrantes

Entrando a su cuarto año de trabajo, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) ofrecerá este sábado al público de la ciudad una gala musical donde, además de calentar motores para el resto de las actividades que vienen, presentará a quienes fueron seleccionados en su convocatoria anual.

La Gala Inaugural que se llevará a cabo el día 24 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles con un repertorio variado de ópera y zarzuela, así como algunas arias no tan frecuentes, para deleitar a su audiencias con nuevas propuestas.

“Hay gente que pertenecía al grupo coral pero después de su audición ya forma parte de los solista y va a tener su participación”, explicó para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés.

Sobre el programa compartió que “es un poco el Lado B, sin dejar de incluir los postres que todos disfrutamos, pero por ejemplo se canta una pequeña escena de ‘Edgar’ de Puccini, la primera ópera de él y eso casi no se canta. También habrá algo del ‘Manon’ de Massenet, que también es poco frecuente, entonces acudimos a un repertorio que no habíamos presentado”.

Entre los estelares destaco el Cuarteto de “Rigoletto”, el cual presentarán por primera vez, así como coros y también anunciarán la ópera que montarán para la Fiesta Internacional de las Artes FINA en el verano.

Sobre las audiciones compartió que hubo sorpresas, incluidos cantantes que no estaban en su radar, como dos intérpretes originarios de Veracruz, uno de los cuales se incorporará a la compañía hasta febrero, dado que aún radica allá.

“También llegaron esas voces que están en el camino y que naturalmente las recibimos si tienen el perfil para seguir cultivándolas”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan la Presea Vito Alessio Robles a la historiadora Margarita Menegus Bornemann

Mientras tanto, adelantó que ya tienen preparada su temporada de conciertos en Casa Purcell, la cual llevará por nombre “Trilogía” y que por cuestiones de agenda —han recibido muchas invitaciones, incluida una participación en la ópera “Fidelio” de Beethoven en Nuevo León— solo estará integrada por tres conciertos bimestrales con dos funciones cada uno.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar
Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico.

Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente