La Compañía de Ópera de Saltillo regresa a escena: Tendrán gala inaugural este sábado

Entrando a su cuarto año de trabajo, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) ofrecerá este sábado al público de la ciudad una gala musical donde, además de calentar motores para el resto de las actividades que vienen, presentará a quienes fueron seleccionados en su convocatoria anual. La Gala Inaugural que se llevará a cabo el día 24 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles con un repertorio variado de ópera y zarzuela, así como algunas arias no tan frecuentes, para deleitar a su audiencias con nuevas propuestas. “Hay gente que pertenecía al grupo coral pero después de su audición ya forma parte de los solista y va a tener su participación”, explicó para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés.

Sobre el programa compartió que “es un poco el Lado B, sin dejar de incluir los postres que todos disfrutamos, pero por ejemplo se canta una pequeña escena de ‘Edgar’ de Puccini, la primera ópera de él y eso casi no se canta. También habrá algo del ‘Manon’ de Massenet, que también es poco frecuente, entonces acudimos a un repertorio que no habíamos presentado”. Entre los estelares destaco el Cuarteto de “Rigoletto”, el cual presentarán por primera vez, así como coros y también anunciarán la ópera que montarán para la Fiesta Internacional de las Artes FINA en el verano. Sobre las audiciones compartió que hubo sorpresas, incluidos cantantes que no estaban en su radar, como dos intérpretes originarios de Veracruz, uno de los cuales se incorporará a la compañía hasta febrero, dado que aún radica allá.