Entregan la Presea Vito Alessio Robles a la historiadora Margarita Menegus Bornemann
Este jueves el centro cultural reconoció el trabajo investigativo de la doctora, quien ha dedicado su estudios a la historia de la cultura y la educación indígena en el centro y el sur del país
México es tan amplio y diverso que del desierto a la selva puede haber un mundo de diferencia. Pero históricamente los claroscuros del origen y desarrollo de la nación nos unen, como ha sucedido con la represión de los pueblos indígenas del territorio, exterminados en su mayoría en el norte y aún víctimas de injusticias en el presente del sur del país.
Con la entrega de la Presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico a la investigadora Margarita Menegus Bornemann, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), abrieron un diálogo sobre la historia de las culturas indígenas en México.
Menegus Bornemann, quien se especializa en la historia agraria, así como de la cultura y la educación indígena en el centro y sur del país, recibió este reconocimiento a su trabajo de investigación en una ceremonia que se llevó a cabo este jueves en el CECUVAR. El evento abrió con unas palabras del director del centro, Pedro Moreno, quien citó el poema del académico Miguel León-Portilla “Cuando muere una lengua” para remarcar los atropellos se han cometido contra las culturas y poblaciones indígenas desde hace siglos y hasta la fecha.
A continuación tomó la palabra el también historiador Carlos Manuel Valdés, a nombre del jurado de la presea del que formó parte —junto con Jean Meyer Barth, Luis Felipe Barrón Córdova, Josefina Moguel Flores y Pedro Moreno—. En su intervención planteó un “diálogo” entre su trabajo y el de la homenajeada, recordando el exterminio de las tribus nómadas que habitaron en el noreste de México.
Posteriormente el Secretario de Gobernación, Óscar Pimentel, entregó la presea a Menegus Bornemann, pasó luego al micrófono para agradecer el reconocimiento; uno que, confesó, fue sorpresivo, pues la candidatura la realizaron alumnos suyos y la noticia de su elección llegó sin contexto alguno. Además de responder a las palabras de Valdés, la investigadora también hizo una breve recolección del acervo de don Vito Alessio Robles, que en un momento de la década de los 80’s estuvo bajo su resguardo en la UNAM, antes de que pasara a ser custodiado por el CECUVAR.
“Desde la prepa, que empecé a estudiar la historia de México, y luego cuando entré a la universidad, el tema más reiterativo era la propiedad, los conflictos agrarios que vienen desde la Conquista hasta el día de hoy. Es un tema de larga duración que me ha permitido trabajar la transición del mundo prehispánico, las Reformas Borbónicas, la desamortización del siglo 19 hasta la Revolución Mexicana”, compartió Menegus sobre su trayectoria para VANGUARDIA.
“El país muy complejo, multiligüe, multicultural, si bien hace falta trabajar la historia regional, luego hay que reconstruir el mosaico, porque del norte al centro y sur de México hay realidades muy distintas”, agregó.