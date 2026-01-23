$!Entregan la Presea Vito Alessio Robles a la historiadora Margarita Menegus Bornemann

México es tan amplio y diverso que del desierto a la selva puede haber un mundo de diferencia. Pero históricamente los claroscuros del origen y desarrollo de la nación nos unen, como ha sucedido con la represión de los pueblos indígenas del territorio, exterminados en su mayoría en el norte y aún víctimas de injusticias en el presente del sur del país. Con la entrega de la Presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico a la investigadora Margarita Menegus Bornemann, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), abrieron un diálogo sobre la historia de las culturas indígenas en México.

Menegus Bornemann, quien se especializa en la historia agraria, así como de la cultura y la educación indígena en el centro y sur del país, recibió este reconocimiento a su trabajo de investigación en una ceremonia que se llevó a cabo este jueves en el CECUVAR. El evento abrió con unas palabras del director del centro, Pedro Moreno, quien citó el poema del académico Miguel León-Portilla “Cuando muere una lengua” para remarcar los atropellos se han cometido contra las culturas y poblaciones indígenas desde hace siglos y hasta la fecha. A continuación tomó la palabra el también historiador Carlos Manuel Valdés, a nombre del jurado de la presea del que formó parte —junto con Jean Meyer Barth, Luis Felipe Barrón Córdova, Josefina Moguel Flores y Pedro Moreno—. En su intervención planteó un “diálogo” entre su trabajo y el de la homenajeada, recordando el exterminio de las tribus nómadas que habitaron en el noreste de México.