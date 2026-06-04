$!La obra ‘Ofelia 2.0’ hipnotiza a Saltillo con un espectáculo de danza futurista

“Ofelia 2.0” no es la Ofelia de Shakespeare. En esta propuesta escénica vemos a un personaje fuerte, que no se deja controlar, y en cambio controla todo a su alrededor, viaja por el tiempo de una manera más valiente y más poderosa. Entre cambio de luces, escenografías grandes y vestuarios llamativos, este miércoles 3 de junio se presentó la obra “Ofelia 2.0” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

Puntual, Sofía Tellez, talento coahuilense en el mundo de la danza, entró a escena con un vestido color morado, y enseguida de ella entraron, uno por uno a paso lento y en silencio cada uno de los bailarines en trajes colores neutros. Minutos después se cambió la narrativa totalmente con música fuerte y electrizante; entre piruetas con olas de humo en el escenario, se observó la gran preparación de cada uno de los bailarines, cantantes en vivo y músicos.

Durante la obra se hicieron cambios de vestuario y escenografía en más de 3 ocasiones, entre ellas, grandes rocas que fueron colocadas tan cerca del público que este se mostró sorprendido, así como andamios que iban y venían junto con sus bailarines. También se proyectaban frases y elementos para seguir la narrativa de la historia, una de las más representativas fue “Ella encontró a los humanos “.

Uno de los momentos más impactantes de la obra fue el solo de Sofía en un vestido rojo con tul, que seguía sus movimientos haciéndolos más hipnotizantes para los espectadores.

Para finalizar la obra se proyectó en el escenario las frases “Cargando” y “Ofelia 3.0”, anuncio que emocionó al público, entre los que se se encontraron amigos y familiares, quienes despidieron de pie y con grandes aplausos a los artistas.

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