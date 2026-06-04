La obra ‘Ofelia 2.0’ hipnotiza a Saltillo con un espectáculo de danza futurista

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    La obra ‘Ofelia 2.0’ hipnotiza a Saltillo con un espectáculo de danza futurista
    La estrella de la noche fue la bailarina coahuilense Sofía Téllez, quien sigue destacando en la danza contemporánea. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ.

Protagonizada por el talento coahuilense Sofía Tellez, ´Ofelia 2.0’ fue presentada este miércoles 3 de junio junto a más de 50 artistas en escena

“Ofelia 2.0” no es la Ofelia de Shakespeare. En esta propuesta escénica vemos a un personaje fuerte, que no se deja controlar, y en cambio controla todo a su alrededor, viaja por el tiempo de una manera más valiente y más poderosa.

Entre cambio de luces, escenografías grandes y vestuarios llamativos, este miércoles 3 de junio se presentó la obra “Ofelia 2.0” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

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Puntual, Sofía Tellez, talento coahuilense en el mundo de la danza, entró a escena con un vestido color morado, y enseguida de ella entraron, uno por uno a paso lento y en silencio cada uno de los bailarines en trajes colores neutros.

Minutos después se cambió la narrativa totalmente con música fuerte y electrizante; entre piruetas con olas de humo en el escenario, se observó la gran preparación de cada uno de los bailarines, cantantes en vivo y músicos.

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Durante la obra se hicieron cambios de vestuario y escenografía en más de 3 ocasiones, entre ellas, grandes rocas que fueron colocadas tan cerca del público que este se mostró sorprendido, así como andamios que iban y venían junto con sus bailarines.

También se proyectaban frases y elementos para seguir la narrativa de la historia, una de las más representativas fue “Ella encontró a los humanos “.

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Uno de los momentos más impactantes de la obra fue el solo de Sofía en un vestido rojo con tul, que seguía sus movimientos haciéndolos más hipnotizantes para los espectadores.

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Para finalizar la obra se proyectó en el escenario las frases “Cargando” y “Ofelia 3.0”, anuncio que emocionó al público, entre los que se se encontraron amigos y familiares, quienes despidieron de pie y con grandes aplausos a los artistas.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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