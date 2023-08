Si bien la fecha en que este proceso terminará no es exacta, su director Darío Aguillón , espera que entre la próxima semana y el mes de septiembre se concluyan los procesos pendientes y la UAdeC de el visto bueno a la solicitud.

Hasta el 2019, cuando comenzó su administración e iniciaron los preparativos para llegar a este punto, la Licenciatura en Artes Plásticas tenía 10 años de no actualizar su plan, mientras que la Licenciatura en Diseño Gráfico tenía 14 años.

“De entrada vamos a cambiar la percepción que se tiene ante la sociedad, para bien. Nos trae también más oportunidades a nivel nacional. No por el hecho de ser facultad, sino por lo que se hizo para ser facultad”, agregó, “ los cambios que se han venido haciendo es lo que nos ha beneficiado y nos beneficiará, no tanto cambiar la palabra escuela por facultad. Nos permite acceder a otro tipo de colaboraciones, de convenios, de recursos, de becas para nuestros estudiantes. Por ejemplo, por primera vez tenemos becarios Conacyt, hoy tenemos cuatro”.

“Cuando cumplimos 100 años en 2020 fue un momento de replantear cosas. Desde 2019 los estábamos planteando pero esa marca fue un momento decisivo. Tenemos una gran historia como escuela ¿qué sigue? ¿Quedarnos estacados siempre como una escuela de arte que en la sociedad se percibe de cierta manera, que no necesariamente coincida con lo que queremos? ¿O tenemos que cambiar?”, compartió.

Para el director el nuevo título no es en sí el logro y lo que beneficiará a la institución, sino todos los pasos antes descritos los que le permitirán competir por mejores beneficios, apoyos y colaboraciones.

¿Cómo se llamará?

El director también explicó que los nuevos planes de estudio tienen un enfoque multidisciplinario y colaborativo. Equilibran la teoría y la práctica —aspecto que los programas previos favorecieron— y parten de ejes de investigación que involucran a maestros y alumnos para desarrollar proyectos más enriquecedores y congruentes que si se tratara cada materia como un ente aislado.

“Eso nos obliga a nosotros como profesores a estar pendientes no nada más de nuestra materia, sino de las materias de los demás. Articula los conocimientos, articula los contenidos y eso al final nos está generando proyectos mucho más ricos y mucho más completos y más trascendentales. Además de que estamos apostándole a la parte social, pues estamos trabajando con objetivos de desarrollo sostenible, con mucha vinculación con empresas, con gobierno municipal e instituciones académicas”, expresó.

Por eso, al hablar del nuevo nombre de la EAP, que no puede develar aún, adelantó que “tiene que involucrar más allá del arte y del diseño, tiene que ir pensado en una línea multidisciplinaria. La escuela históricamente se ha llamado de Artes Plásticas, pero si vemos la realidad hoy tenemos más estudiantes de diseño. Que son disciplinas hermanas, comparten muchas cosas, pero el diseño no es arte entonces llamarle Facultad de Artes Plásticas pues sería seguir por una línea histórica, tradicional, pero sería dejar fuera a otras disciplinas”.

“Tampoco se va a llamar Facultad de Diseño, porque sería dejar fuera a los artistas plásticos”, continuó, “pero esa visión que hemos desarrollado también en los planes de estudios y en el desarrollo de la escuela es la multidisciplina. Entonces no solo hablar de arte, no solo hablar de diseño, también hablar de otras disciplinas creativas, también hablar de música, también hablar de literatura, también hablar de danza, también hablar de muchas otras cosas que enriquecen el desarrollo de nuestros estudiantes y que pueden también aprenderse aquí. Entonces el nombre que vamos a a proponer a la universidad va encaminado en ese sentido de la multidisciplina y no orientado hacia diseño y hacia artes”.

Alumnos y maestros tan solo esperan que los trámites concluyan para que puedan dar a conocer al público esta nueva etapa en la institución que ha formado a generaciones de artistas y diseñadores coahuilenses.