$!La Escuela Superior de Musica invita a ciclo de conciertos en Radio Concierto

El pasado miércoles 18 de febrero el Centro Cultural Radio Concierto recibió al maestro Pietro Locatto, destacado guitarrista italiano, quien ofreció una velada musical donde interpretó, además de algunos clásicos de compositores latinoamericanos, también un poco de su propia obra para este instrumento. El evento fue el primero de la Temporada Radio Conciertos, con la que la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAC) llevará cada miércoles a este recinto en el Centro Histórico una serie de programas especiales interpretados por el talento de sus alumnos y maestros. “La temporada comenzará formalmente en marzo, serán todos los miércoles hasta el último de junio”, explicó para VANGUARDIA el director de la ESMUAC, Juan Antonio Espericueta, destacando que el calendario para marzo ya está disponible para que el público programe su asistencia.

“La familia Fuentes siempre han sido promotores de la cultura y ser parte de esa mítica Radio Concierto para nosotros es un privilegio que estamos aprovechando. Hace unos ocho años teníamos un ciclo de conciertos, ahí mismo y en el Museo de las Aves. Ahora que estamos en Arteaga creció la necesidad de acercar al público nuestros recitales, tanto de maestros invitados como del fogueo de maestros y estudiantes. Somos muy privilegiados de estar en Ciudad Universitaria, pero se dificulta atraer al público y por eso hemos estado buscando estas colaboraciones”, agregó. ¿Qué conciertos habrá en marzo? El día 4 se presentará el Recital de canto de compositoras mexicanas, con alumnas de la maestra Nora Escobedo, mientras que el 11 la guitarrista Shanon Crista Saldaña Mejías interpretará este instrumento, además de compartir su experiencia en el activismo feminista desde Tijuana —su ciudad natal— hasta Saltillo en una charla esa misma tarde, todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Su concierto se llama ‘La guitarra violeta’ [...] Ella es de Tijuana y el maestro Arody García hizo hace unos años una visita a la Universidad de Baja California, donde comenzó sus estudios, a ella le tocó una clase magistral con él y se propuso venir acá a Saltillo para estudiar con él. Vino, ingresó a nuestra escuela y está por egresar este semestre. Y desde que estaba en Tijuana ha sido parte de varias colectivas y ha participado en varias marchas, por eso la charla, porque tiene un mensaje de experiencias y activismo para conmemorar la fecha”, compartió. TE PUEDE INTERESAR: Tras el ‘robo del siglo’ renuncia la presidenta del Museo del Louvre Para el miércoles 18 está programado un concierto a cargo de los maestros Michael Metraton y Julio Cárdenas, egresados de la maestría en Interpretación Musical en Puebla —como previa de un ciclo de conciertos que realizarán allá— y el día 25 cerrarán el mes con un concierto de clarinete a cargo de Jonathan Alfonzo Pérez López y el Ensamble Vientos del Desierto, acompañados por el pianista Edgardo Avilés. Todos los conciertos serán a las 19:00 horas en el centro cultural ubicado en General Cepeda 443 en la Zona Centro. La entrada es totalmente gratuita.

