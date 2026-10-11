La Feria Internacional del Libro de Monterrey inicia con gran oferta y una Nobel en las estanterías

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    La Feria Internacional del Libro de Monterrey inicia con gran oferta y una Nobel en las estanterías

La editorial Vaso Roto exhibió con orgullo la obra de Anne Carson, en la primera jornada de este encuentro literario que continuará con actividades hasta el 18 de octubre

Cintermex se convirtió desde sábado en un recinto monumental para la literatura universal al inaugurarse la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro Monterrey, con la presencia de más de 15 países y el Colegio Nacional como invitado de honor.

Las presentaciones y conferencias comenzaron desde temprano, mientras que el público abarrotó en toda la jornada los pasillos del área editorial, que ofrece más de 500 sellos e incontables títulos, desde clásicos antiguos y modernos hasta las novedades literarias que están volando de las estanterías.

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En este aspecto destacó el espacio que dedicó la editorial Vaso Roto a la obra de Anne Carson, poeta canadiense que esta misma semana fue nombrada el Premio Nobel de Literatura 2026. Títulos como “Norma Jean Baker de Troya” y “Las mujeres troyanas” —este último una novela gráfica ilustrada por Rosanna Bruno—.

El Colegio Nacional presentó gran oferta, con títulos de sus integrantes, sus discursos de ingreso y algunos ejemplares de distribución limitada. Editoriales como Penguin Random House, Planeta y Océano fueron de las que contaron con stands de mayor tamaño, aunque tampoco faltaron otros sellos importantes como Colofón, Anagrama, Porrúa, Hachette Livre, Sexto Piso y el Fondo de Cultura Económica.

En esta área no todo fueron libros, pues también se hicieron presentes algunos de los patrocinadores del evento, como Nestlé, Pollo Loco —con una variada oferta de souvenirs— y Coca-Cola, cuya fila solo fue rivalizada por la que todo el día estuvo presente para acceder al stand de Panini, principal distribuidor de manga y cómic en México.

Por la tarde continuaron las presentaciones, con la presencia de autores como David Toscana, Socorro Venegas, Elaine Vilar Madruga, Joselo Rangel y Héctor Abad Faciolince, cuya obra “Ahora y en la hora” (Alfaguara, 2026) contó con comentarios del escritor coahuilense Julián Herbert y narra su experiencia tras sobrevivir al impacto de un misil ruso tras un viaje a Ucrania en 2023.

También estuvo presente la coahuilense Eugenia Flores Soria, quien presentó su poemario “Florencia era un sueño al centro del atlas” (Editorial An.alda.beta, 2026), el cual explora el eurocentrismo y la violencia de género.

La Feria Internacional del Libro Monterrey continuará hasta el 18 de octubre con la presencia de autores como Gioconda Belli, Leonardo Padura —quien también visitará Saltillo el jueves 15 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles—, Janne Teller, Alberot Manguel, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Felipe Leal, Elma Correa, Sara Uribe, Julieta Venegas, Gabriela Jáuregui y Jazmina Barrera, entre otros.

La programación se puede consultar en su sitio web oficial www.feriadellibromonterrey.mx y la entrada es gratuita.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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