Pumas vs Cruz Azul: la revancha de la Final sacude CU; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

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    Pumas vs Cruz Azul: la revancha de la Final sacude CU; ¿a qué hora y dónde ver el partido?
    Pumas buscará cobrarse la derrota de la última Final ante Cruz Azul, que regresará al Estadio Olímpico Universitario con la intención de mantener su dominio sobre los auriazules. FOTO: ESPECIAL

Universitarios y cementeros llegan necesitados de puntos a la Jornada 11 del Apertura 2026, en un duelo que puede marcar su camino hacia la Liguilla

Pumas y Cruz Azul volverán a encontrarse este domingo en un escenario cargado de cuentas pendientes.

El Estadio Olímpico Universitario recibirá el llamado Clásico de la Obsesión, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, apenas unos meses después de que La Máquina conquistara ahí su décimo título, precisamente a costa de los universitarios.

El balón rodará a las 7:15 de la noche, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX.

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Más allá del orgullo capitalino, están en juego tres puntos valiosos para la clasificación: los auriazules ocupan el lugar 12 con 12 unidades, mientras que los cementeros aparecen séptimos con 16.

Para Pumas, el encuentro representa la oportunidad de cobrar revancha deportiva por aquella Final del Clausura 2026, cuya vuelta terminó 2-1 en favor de Cruz Azul el 24 de mayo.

El equipo de Esteban Solari tampoco puede darse el lujo de tropezar: perdió ante Chivas y Atlético de San Luis, además de empatar con Atlas, resultados que lo mantienen fuera de los puestos de Liguilla.

El portero y capitán Keylor Navas reconoció el complicado panorama, pero respaldó al vestidor y al entrenador: “El equipo está unido, estamos con el entrenador”.

La reaparición del “Chino” Huerta en el plantel y el regreso de los seleccionados tras la Fecha FIFA alimentan la esperanza de los felinos, que necesitan hacerse fuertes frente a su afición.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Joel Huiqui quiere recuperar el ritmo luego de empatar 3-3 ante Toluca y caer con Monterrey en la Liga MX.

Durante la pausa internacional empató sin goles con América y derrotó 2-1 al LA Galaxy, aunque la condición física de José Paradela y Rodolfo Rotondi obligó al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución.

Huiqui evitó confiarse en el antecedente de la Final: “Eso queda en el pasado”, afirmó, y aseguró que el duelo será determinante para acercarse a la clasificación.

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Cruz Azul presume, además, una racha de 29 compromisos sin derrota en Ciudad Universitaria, contando sus actuaciones como local y visitante, según sus propios registros.

El choque promete intensidad desde el silbatazo inicial. Pumas necesita transformar la presión en una victoria que reactive su campaña; Cruz Azul pretende confirmar su dominio reciente en CU y no perder terreno en la parte alta.

Una nueva edición del duelo capitalino puede cambiar las aspiraciones de ambos cuando el Apertura entra en su tramo decisivo. Habrá mucho en disputa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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