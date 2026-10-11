Huracán ‘Simon’ se aproxima a Jalisco e irá a Sinaloa; mientras ‘Rachel’ y Frente Frío 2 azotan con lluvia al norte de México

Para hoy, domingo 11 de octubre, el huracán ‘Simon’ se desplazará muy próximo a la costa de Jalisco. Su circulación mantendrá las condiciones para lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco (costa, este y oeste); puntuales torrenciales en Colima; puntuales intensas en Nayarit (sur) y puntuales muy fuertes en Sinaloa (centro y sur) y Michoacán (oeste), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 240 a 250 kilómetros por hora (km/h) en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día; y viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en las costas de Michoacán, aumentando su intensidad durante el día en las costas de Sinaloa; además de oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura en las costas de Jalisco; oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en la costa de Colima; y oleaje de 4.0 a 6.0 en la costa de Nayarit; así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Por otro lado, los remanentes de Rachel en Baja California, en interacción con el ingreso del frente frío número 2 sobre el norte de la península de Baja California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro) y puntuales fuertes en Sonora (norte); además de vientos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Sonora. Por último, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de la onda tropical número 43 sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango; chubascos en Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua; y lluvias aisladas en Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

HURACÁN ‘SIMÓN’ SE DIRIGE A MAZATLÁN, SINALOA Actualmente, el huracán ‘Simon’ de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se mantiene muy cerca de las costas de Jalisco y Colima. Su extensa circulación ocasiona lluvias intensas a extraordinarias en el occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas. Su centro se localiza a 95 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste 9 km/h. Su circulación genera lluvias muy fuertes a extraordinarias en el occidente y sur del país. Se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su circulación generará lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm) en Jalisco (costa y este); lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Colima; lluvias intensas (75 a 150 mm) en Nayarit (sur), así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa (centro y sur) y Michoacán (oeste).

Se pronostican vientos de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en costas de Jalisco (disminuyendo durante el día); de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima (disminuyendo durante el día); de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa de Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día y de la misma intensidad en la costa de Sinaloa (sur), aumentando durante el día. Además de oleaje de 8.0 a 10.0 metros en la costa de Jalisco (disminuyendo durante el día); de 6.0 a 8.0 metros en la costa de Colima (disminuyendo durante el día); de 4.0 a 6.0 metros en la costa de Nayarit; de 3.0 a 5.0 metros en la costa de Sinaloa (sur); de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Baja California Sur (sur), y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Jalisco y Colima. De acuerdo con el mapa compartido por la Conagua, se espera que el acercamiento del ciclón al territorio mexicano se dé al menos en dos ocasiones: la primera el lunes 12 en Cabo Corrientes, Jalisco, como un huracán de categoría 2 y el martes 13 en Mazatlán, Sinaloa, como una tormenta tropical; mientras su evolución y avance se dé al margen de las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Trayectoria - Domingo 11 de octubre a las 12:00 horas será un huracán categoría 4 a 30 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 00:00 horas será un huracán categoría 2 a 10 km al nor-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 12:00 horas será un Huracán categoría 1 a 85 km al oeste-suroeste de San Blas, Nayarit. - Martes 13 de octubre a las 00:00 horas será una Tormenta tropical a 75 km al suroeste de El Roblito, Nayarit. - Martes 13 de octubre a las 12:00 horas será una Tormenta tropical en tierra a 20 km al este de Mazatlán, Sinaloa. CICLÓN POST-TROPICAL ‘RACHEL’ TOCA TIERRA El ciclón post-tropical ‘Rachel’ mantiene su desplazamiento hacia el norte en tierra sobre Estados Unidos. Sin embargo, mantiene vientos fuertes y oleaje elevado en zonas de Baja California. Cerca de las 00:00 horas, el centro del ciclón post-tropical se ubicó aproximadamente a 40 km al sur-sureste de Ensenada, Baja California, y a 130 km al sur-sureste de San Diego, California, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 57 km/h.

Actualmente, su centro se localiza en tierra sobre EU a 205 km al noreste de San Diego, California, y a 255 km al nor-noreste de Ensenada, Baja California. Presenta vientos máximos sostenidos a 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el norte a 41 km/h. Se descontinua la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde Punta Eugenia, Baja California, hasta la frontera México-Estados Unidos y la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical, desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, Baja California, y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, Sonora. Se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical en la costa este de Baja California, desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora. Rachel generará vientos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California. Dichos efectos, disminuirán en el transcurso de este día. También genera lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California.

Trayectoria - Domingo 11 de octubre a las 12:00 horas será un sistema post-tropical/remanentes a 490 km al nor-noreste de Ensenada, Baja California.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día medio nublado sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 13 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Ramos Arizpe se espera un día medio nublado con precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 13 km/h. La temperatura máxima será de 24 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Torreón tendrá un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 26 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. En Monclova se espera un día medio nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 16 km/h. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Piedras Negras disfrutará de un día despejado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 25 a 30 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 49 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 21 °C. LLUVIA Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Jalisco (costa, este y oeste). Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Colima. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro), Sinaloa (centro y sur), Michoacán (oeste) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte), Querétaro (sur), Puebla (suroeste y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y centro), Guerrero (oeste), Oaxaca (noroeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Las lluvias fuertes a extraordinarias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León (norte), Nayarit (noroeste), Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (este y costa), Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h: costa de Jalisco, disminuyendo durante el día. Viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h: costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día. Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Baja California, Sonora y Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día; así como en costas de Sinaloa (sur), aumentando durante el día. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California, disminuyendo durante el día. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo. Oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura: costas de Jalisco, disminuyendo durante el día. Oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura: costas de Colima, disminuyendo durante el día. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Nayarit; y en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día. Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Sinaloa (sur). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.