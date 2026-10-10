MLB 2026: Así quedaron las Series de Campeonato; Dodgers vs Brewers y Rays vs Guardians

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    MLB 2026: Así quedaron las Series de Campeonato; Dodgers vs Brewers y Rays vs Guardians
    Los Guardians de Cleveland vencieron 2-0 a los White Sox de Chicago en el quinto juego de la Serie Divisional y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay. FOTO: AP

Cleveland selló el último boleto con una remontada histórica; las series arrancan el domingo en Milwaukee y el lunes en Tampa Bay

La postemporada de MLB 2026 ya tiene definidos sus cuatro semifinalistas. Los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán a los Brewers de Milwaukee por el título de la Liga Nacional, mientras que los Guardians de Cleveland chocarán con los Rays de Tampa Bay en la Liga Americana. Los ganadores disputarán la Serie Mundial a partir del 23 de octubre.

La Nacional abrirá este domingo 11 de octubre, a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, en el American Family Field. Milwaukee tendrá ventaja de localía tras conseguir 103 victorias en temporada regular, contra 100 de Los Ángeles. Será la revancha de la Serie de Campeonato de 2025, en la que los Dodgers barrieron a los Cerveceros.

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El primer juego ofrecerá un atractivo duelo de abridores: Tarik Skubal, por los Dodgers, ante Jacob Misiorowski, por Milwaukee. Los angelinos buscan encaminarse hacia un tercer título consecutivo de Serie Mundial, pero los Brewers quieren aprovechar su campaña y cobrar revancha frente al vigente campeón.

En la Americana, Tampa Bay recibirá el lunes 12 de octubre, también a las 6:00 de la tarde, a Cleveland en el Tropicana Field. Los Rays llegan después de barrer 3-0 a los Yankees de Nueva York y tendrán la localía por su mejor posición en la siembra.

Los Guardians sellaron el último boleto este sábado al vencer 2-0 a los White Sox de Chicago en el quinto juego divisional. José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras y Gavin Williams recetó 12 ponches. Cleveland remontó una desventaja de 0-2 para ganar la serie 3-2 y soñar con regresar a la Serie Mundial.

Ambas finales de liga se jugarán al mejor de siete encuentros: avanzará el primero que consiga cuatro victorias, con formato de localía 2-3-2. En la Nacional están programados partidos el 11, 12, 14 y 15 de octubre; de ser necesarios, continuarán el 16, 18 y 19. Milwaukee albergará los primeros dos y los últimos dos posibles encuentros.

La Americana se disputará el 12, 13, 15 y 16, con juegos adicionales el 17, 19 y 20 si hace falta. Tampa Bay será sede de los primeros dos y de los últimos dos posibles choques. FOX y FS1 transmitirán la Nacional; TBS y HBO Max tendrán la Americana. Los horarios posteriores están sujetos a ajustes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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