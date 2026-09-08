La Filarmónica del Desierto realizara homenaje a Arturo Marquez en su próximo concierto

El Gobierno de Coahuila entregará la Presea Coahuila al Mérito Cultural a uno de los más destacados compositores mexicanos, Arturo Márquez, y para conmemorar este reconocimiento la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), dedicará el programa de su concierto de septiembre a la obra del maestro. En el evento “De Márquez a Márquez” la agrupación dirigida por Natanael Espinoza está preparando una velada donde se interpretarán La Leyenda de Miliano, el Danzón no. 8, el Danzón no. 2 y el Concierto para Violín y orquesta “Fandango”, que contará con la participación de la violinista Angélica Olivo.

Originario de Sonora, Arturo Márquez ha sido reconocido por la manera en que incorpora estilos y formas de la música tradicional mexicana con los ensambles orquestales para los que escribe.

A los 16 años comenzó su formación musical, estudiando instrumentos como violín, tuba, trombón y piano, con los cuales comenzó a desarrollar sus primeras composiciones. Para los 19 años ya dirigía la Banda Municipal de Navojoa y a los 26 comenzó con sus estudios de composición con maestros como Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Federico Ibarra y Raúl Pavón.

A partir de los 80 formaliza su vocación en la investigación y la composición y empieza a crear obras que le granjean distintos e importantes premios, siendo el Danzón no. 2 el más icónico de su repertorio. Márquez, quien este 2026 cumple 75 años de edad, estará presente en el homenaje que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos ya se pueden adquirir en Newticket desde 110 pesos.

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