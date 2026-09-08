La Filarmónica del Desierto realizara homenaje a Arturo Marquez en su próximo concierto
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En septiembre la orquesta interpretará algunos de las más bellas sinfonías del compositor mexicano, en el marco de un reconocimiento que recibirá en el estado
El Gobierno de Coahuila entregará la Presea Coahuila al Mérito Cultural a uno de los más destacados compositores mexicanos, Arturo Márquez, y para conmemorar este reconocimiento la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), dedicará el programa de su concierto de septiembre a la obra del maestro.
En el evento “De Márquez a Márquez” la agrupación dirigida por Natanael Espinoza está preparando una velada donde se interpretarán La Leyenda de Miliano, el Danzón no. 8, el Danzón no. 2 y el Concierto para Violín y orquesta “Fandango”, que contará con la participación de la violinista Angélica Olivo.
Originario de Sonora, Arturo Márquez ha sido reconocido por la manera en que incorpora estilos y formas de la música tradicional mexicana con los ensambles orquestales para los que escribe.
A los 16 años comenzó su formación musical, estudiando instrumentos como violín, tuba, trombón y piano, con los cuales comenzó a desarrollar sus primeras composiciones. Para los 19 años ya dirigía la Banda Municipal de Navojoa y a los 26 comenzó con sus estudios de composición con maestros como Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Federico Ibarra y Raúl Pavón.
A partir de los 80 formaliza su vocación en la investigación y la composición y empieza a crear obras que le granjean distintos e importantes premios, siendo el Danzón no. 2 el más icónico de su repertorio.
Márquez, quien este 2026 cumple 75 años de edad, estará presente en el homenaje que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos ya se pueden adquirir en Newticket desde 110 pesos.