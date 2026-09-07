‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica
La temporada de este montaje de la obra de Arístides Vargas por el colectivo Teatro Flor del Aire inició este fin de semana y tendrá más funciones hasta el 20 de septiembre
En “Nuestra Señora de las Nubes” había chismes, risas y recuerdos. Luego llegó la represión y la violencia, amenazando a la memoria y a sus propios habitantes. El exilio, entonces, se convirtió en la realidad de muchos, y dos de estas personas, forzadas a salir de su país, ahora se reencuentran fuera de su hogar.
Esta obra del dramaturgo argentino Arístides Vargas, escrita a partir de su experiencia en el exilio por la dictadura en Argentina en los años 70, llega ahora al Teatro Garnica con la producción del colectivo Teatro Flor del Aire y la dirección de Chicha de la Peña.
Cecilia Vázquez y Raúl Bustos interpretan en escena a Bruna y Óscar respectivamente, dos exiliados del ficticio país de Nuestra Señora de las Nubes, así como al diverso y carismático grupo de personajes que habitaron ese lugar, y que ahora existen solo en la memoria de los exiliados.
La propuesta aborda con buen humor el pasado de un lugar al que los protagonistas, probablemente, nunca podrán regresar, aunque la melancolía y la tristeza también se hagan presentes dentro de un proceso tan complejo como lo es el exilio y la migración, permitiendo atisbos de esperanza entre la niebla.
“Nuestra Señora de las Nubes” continuará en temporada con funciones los días 11, 13, 18, 19 y 20 de septiembre, viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir por WhatsApp al 844 655 3823 o en taquilla. Además, habrá un centro de acopio para la Casa del Migrante en cada función.