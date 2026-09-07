$!‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica

En “Nuestra Señora de las Nubes” había chismes, risas y recuerdos. Luego llegó la represión y la violencia, amenazando a la memoria y a sus propios habitantes. El exilio, entonces, se convirtió en la realidad de muchos, y dos de estas personas, forzadas a salir de su país, ahora se reencuentran fuera de su hogar.

Esta obra del dramaturgo argentino Arístides Vargas, escrita a partir de su experiencia en el exilio por la dictadura en Argentina en los años 70, llega ahora al Teatro Garnica con la producción del colectivo Teatro Flor del Aire y la dirección de Chicha de la Peña.