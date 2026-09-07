‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica

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    ‘Nuestra Señora de las Nubes’: La memoria de un país que exilia a su gente continúa en Teatro Garnica

La temporada de este montaje de la obra de Arístides Vargas por el colectivo Teatro Flor del Aire inició este fin de semana y tendrá más funciones hasta el 20 de septiembre

En “Nuestra Señora de las Nubes” había chismes, risas y recuerdos. Luego llegó la represión y la violencia, amenazando a la memoria y a sus propios habitantes. El exilio, entonces, se convirtió en la realidad de muchos, y dos de estas personas, forzadas a salir de su país, ahora se reencuentran fuera de su hogar.

Esta obra del dramaturgo argentino Arístides Vargas, escrita a partir de su experiencia en el exilio por la dictadura en Argentina en los años 70, llega ahora al Teatro Garnica con la producción del colectivo Teatro Flor del Aire y la dirección de Chicha de la Peña.

Cecilia Vázquez y Raúl Bustos interpretan en escena a Bruna y Óscar respectivamente, dos exiliados del ficticio país de Nuestra Señora de las Nubes, así como al diverso y carismático grupo de personajes que habitaron ese lugar, y que ahora existen solo en la memoria de los exiliados.

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La propuesta aborda con buen humor el pasado de un lugar al que los protagonistas, probablemente, nunca podrán regresar, aunque la melancolía y la tristeza también se hagan presentes dentro de un proceso tan complejo como lo es el exilio y la migración, permitiendo atisbos de esperanza entre la niebla.

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“Nuestra Señora de las Nubes” continuará en temporada con funciones los días 11, 13, 18, 19 y 20 de septiembre, viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir por WhatsApp al 844 655 3823 o en taquilla. Además, habrá un centro de acopio para la Casa del Migrante en cada función.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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