$!La literatura, el arte y el futbol se unen en un diálogo en la FIL Coahuila

Como parte del eje temático de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este miércoles 29 de abril en el Sala Manuel Acuña, se realizó el diálogo “Fútbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias. Aproximaciones desde la cultura y la identidad”, con la participación de Jesús Cervantes y Gabriel Pérez Salazar.

La conversación se desarrolló a partir de la investigación y libro digital homónimos que explora el fenómeno del fútbol y, principalmente, cómo se mira al deporte a través de la identidad, de la religión, el feminismo y del poder.

“Algo que va pasar en este mundial, es que un país que le tiene declarada la guerra a otro lo invita a jugar [...] Trump ha declarado que son bienvenidos los países que llegan a Estados Unidos”, destacó Jesus Cervantes en el conversatorio.