La literatura, el arte y el futbol se unen en un diálogo en la FIL Coahuila
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Jesús Cervantes y Gabriel Pérez Salazar presentaron su libro digital ‘Fútbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias. Aproximaciones desde la cultura y la identidad’ en la FIL Coahuila
Como parte del eje temático de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este miércoles 29 de abril en el Sala Manuel Acuña, se realizó el diálogo “Fútbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias. Aproximaciones desde la cultura y la identidad”, con la participación de Jesús Cervantes y Gabriel Pérez Salazar.
La conversación se desarrolló a partir de la investigación y libro digital homónimos que explora el fenómeno del fútbol y, principalmente, cómo se mira al deporte a través de la identidad, de la religión, el feminismo y del poder.
“Algo que va pasar en este mundial, es que un país que le tiene declarada la guerra a otro lo invita a jugar [...] Trump ha declarado que son bienvenidos los países que llegan a Estados Unidos”, destacó Jesus Cervantes en el conversatorio.
Durante la charla el público se mostró participativo y en repetidas ocasiones se estuvo comentando y preguntando sobre temas de gran relevancia como las estadísticas elevadas en México sobre personas con problemas relacionadas con las apuestas y lo poco que se ha realizado para revertir y prevenir este problema en el país.
También se comentó en el público sobre la postura de México en el mundial y la relación con la FIFA, la cual cuenta con 211 asociaciones nacionales, en un contraste con las 193 que integran la Organización de Naciones Unidas.
El libro, para el cual están buscando apoyo que permita su publicación impresa, se puede encontrar de manera digital, a través del Portal de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde también hay muchos más libros.
Además destacaron que este trabajo es de “open access” con lo que se busca que no se cobre por el conocimiento, ya que es un movimiento que se tiene dentro de la academia de digitalizar todo para que pueda llegar a cualquier parte del mundo.