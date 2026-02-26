$!La Ópera de Saltillo iniciará su temporada ‘Trilogía’ con un elogio al bel canto

Para el maestro Alejandro Reyes-Valdés, el público de Saltillo ya está listo para escuchar más que solo los clásicos de la ópera, más allá de las grandes arias inmortales, por lo que en el primer concierto de su temporada “Trilogía”, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) también interpretará algunas piezas no tan conocidas pero no por ello menos hermosas. “Elogio del bel canto” es el nombre del espectáculo que están preparando para volver a su escenario en el Centro Cultural Casa Purcell este fin de semana, con una función el sábado 28 de febrero y otra más el domingo 1 de marzo.

“Es un recital donde, atendiendo a este sentido trinitario de la temporada, vamos a presentar a tres compositores, precisamente los tres grandes representantes del belcantismo italiano; Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini y Vincenzo Bellini”, compartió Reyes-Valdés, director de la COSA, para VANGUARDIA. La COSA no ha estado inactiva estos primeros meses del año, pues ya ofrecieron una gala inaugural a finales del mes de enero, donde el público pudo escuchar las voces de algunos de los más recientes integrantes de este proyecto. Ahora con “Trilogía” vuelven a este espacio que ya han hecho suyo, reconociendo también la apretada agenda que tienen para estos meses y que los llevó a tomar la decisión de solo preparar tres conciertos de este tipo; de ahí el nombre. “Tenemos una agenda confirmada para prácticamente todo el año, fechas muy definidas, lo cual nos permite hacer una planeación y un estudio mucho más técnico, mucho más razonado, dado que estamos muy claros en lo que vamos a hacer. Nos sentimos bastante tranquilos y con la capacidad de ofrecer aún más calidad”, aseguró.

Debido a esta intensa actividad que verán en 2026, este fin de semana no escucharemos a todos los solistas de la compañía. Nombres como los de Thamar Villarreal o Natasha Cruz no estarán en la programación, pero sí podremos oír a sus nuevos solistas. “No participa el coro, es un concierto de puros solistas, y en el piano estará Eric Valdés”, explicó el director, “ahí vamos a escuchar a Marco Valenzuela, que llega de Veracruz, un gran barítono, de mucha capacidad musical, que se integró a la compañía, audicionó en enero. Además de que Ernesto Barrientos, quien no estaba en el plantel de solistas, audicionó para integrarse a este grupo y resultó seleccionado, porque ha mostrado un gran crecimiento. No escucharemos a los otros nuevos integrantes porque forman parte del plantel coral”.

Respecto al repertorio compartió que están buscando un equilibrio entre lo más conocido —como escenas de “Elixir de amor” y “Don Pascuale”—, así como otras arias “no tan acostumbradas”, como una de “La Cenerentola”. “Estamos pensando mucho en el ‘lado B’ del repertorio, porque Saltillo ya ha tenido muchas experiencias operísticas y ya no se va a conformar con que siempre se les esté ofreciendo ‘Una furtiva lágrima’. Entonces sí tenemos muchas arias que no son tan presentadas en recital o grabación, incluso. “Elogio del bel canto” tendrá una función el sábado 28 de febrero a las 19:00 y el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en Casa Purcell. Para asistir es necesario consultar informes y reservar al WhatsApp 844 327 5232.