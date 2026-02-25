Preocupa la tendencia del uso de la IA por instituciones de cultura en Coahuila

Preocupa la tendencia del uso de la IA por instituciones de cultura en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

Desde carteleras hasta convocatorias enteras han comenzado a ser ilustradas por imágenes hechas con inteligencia artificial, lo que además de generar resultados cuestionables presenta ciertas consideraciones éticas

Artes
/ 25 febrero 2026
COMPARTIR

Desde que los modelos de inteligencia artificial para generar imágenes comenzaron a pulir sus resultados —sobre todo a partir del 2024—, la cantidad de empresas, instituciones y emprendimientos que los aprovechan para generar su publicidad ha ido en aumento. Son innegables las ventajas que ofrece esta realidad, al tener acceso a una imagen decente dando solo un par de instrucciones, en vez de la alternativa previa de buscar entre un mar de opciones en internet o contratar a alguien para que lo haga.

Su uso, sin embargo, ha sido duramente criticado en todos los ámbitos pero cuando son las instituciones de cultura y a veces hasta los artistas mismos quienes las utilizan es que los argumentos en contra se potencian.

Desde hace unos meses tanto la Secretaría de Cultura de Coahuila como el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo han comenzado a depender más y más de este tipo de productos, con resultados que logran su objetivo de ilustrar carteleras, volantes publicitarios para eventos o convocatorias, pero ignorando el contexto de la IA generativa y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

En primer lugar se ha cuestionado ampliamente el uso energético de los centros de cómputo que estos modelos requieren para ofrecer sus servicios, con un gasto de energía eléctrica que afecta a comunidades enteras y un consumo de agua que afecta aún más el estrés hídrico de ciertas regiones. De acuerdo con un estudio de 2025 por la Universidad Complutense de Madrid, cada veinte respuestas en ChatGPT equivalen a un litro de agua, esto sin contar los millones de litros utilizados en refrigeración durante el proceso de entrenamiento de dicho modelo, así como su equivalente al generar una imagen. Mientras tanto, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía calcula que para 2035 la IA consumirá el 5% del total de la electricidad de América Latina, mientras que en Estados Unidos ya hay muchos reportes de comunidades cuyo gasto energético se ha incrementado para subsidiar a los centros de cómputo instalados en su territorio. Cada nuevo usuario, cada nueva solicitud, aumenta la demanda y sus consecuencias.

$!Preocupa la tendencia del uso de la IA por instituciones de cultura en Coahuila

En segundo lugar, y el que más preocupa a la comunidad coahuilense, es la pérdida de oportunidades y la invisibilización de los artistas. Según la Society of Authors, un 23 por ciento de ilustradores ha perdido trabajo por culpa de la IA en Reino Unido. Esto no solo a través de despidos, sino también de la reducción en contrataciones.

En Coahuila, el caso más reciente es de la convocatoria vigente para el Maratón de Teatro, convocado por el Patronato de Arte y Cultura A.C. del Teatro de la Ciudad Fernando Soler para celebrar su 47 aniversario. La portada de este documento está ilustrada por —así parece a primera vista—, fotografías de montajes locales, pero observándola a detalle se descubre que las imágenes fueron alteradas al pasar primero por un filtro de IA, por lo que los rostros de las actrices y actores quedan modificados, irreconocibles, al grado de que en algunas escenas no se reconoce lo que está ocurriendo. Esto afecta no solo a los artistas en esos montajes, sino también a los fotógrafos que las tomaron.

Aunado a esto, que una institución de cultura, en aras de ahorrar tiempo y dinero, le cierre la puerta a artistas, ilustradores y diseñadores, mientras que borra la identidad de otros creadores más, no pinta un buen panorama sobre su responsabilidad y ética. Esto sin considerar que los comentarios en redes sociales cuestionando su uso de estos modelos son eliminados, censurando la opinión pública y descartando cualquier rendición de cuentas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Arte
Cultura
Ia
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Hacker utilizó ChatGPT, OpenAI y Claude para averiguar debilidades de la ciberseguridad en el SAT e INE

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey
En la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez también rechazó la propuesta y aseguró que “derrumba a la democracia”.

Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral
Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto.

Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos
El sórdido escondite de 18 habitaciones del multimillonario financiero caído en desgracia, ubicado en la Avenida Foch, incluía una cámara de masajes que los fiscales de París creen que se utilizó para llevar a cabo atroces violaciones y agresiones sexuales.

El escondite secreto de Jeffrey Epstein en París queda al descubierto tras nuevas y escalofriantes
Las recientes apariciones públicas del presidente estadounidense reavivaron cuestionamientos sobre su estado físico, luego de que una mancha visible en su mano fuera captada durante un discurso oficial.

¿Qué tiene Trump en la mano?... manchas que cubre con maquillaje desatan ola de especulaciones sobre su salud
La gente enciende velas en la Plaza de la Independencia para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania

Soldados hechos con IA y manipulación de ‘chatbots’, esta es es la nueva forma de desinformar sobre la guerra de Ucrania