$!La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

“La música para nosotros, y para mí particularmente, es comunicación a través de las ondas, y como sucede en el amor, el corazón late más fuerte con la música”, dice Natalia Riazanova, directora de la Orquesta Metropolitana de Saltillo sobre la primera temporada de conciertos con la que regresan a los escenarios este 2026. La serie iniciará este viernes 20 de febrero a las 20:15 horas en su sede habitual, el Museo de las Aves de México, con el concierto “Latidos de Italia”, con el que presentarán la obra de destacados compositores de aquel país, presentando nuevamente obras con las que el público se sorprenderá.

“Escogimos estos compositores para que el público tenga una retrospectiva de esa suma de grandes melodistas italianos”, compartió la también violinista para VANGUARDIA. La velada abrirá con el Concierto Grosso no. 6 de Alesandro Scarlatti, una figura clave del barroco napolitano. Luego podremos escuchar el Adagio de Tomaso Albinoni, una obra que ha sido muy utilizada en el cine y la televisión y que, muy probablemente, el público conocerá en cuanto suenen los primeros segundos, aunque el nombre le sea desconocido.

Seguirán con el Concierto per archi de Nino Rota, compositor cuya fama se encuentra en el cine italiano, como colaborador para grandes directores, pero que también creó obras para orquesta de gran calidad y belleza. “Estamos trabajando para que las melodías prevalezcan, a pesar de la dificultad, porque yo destacaría su manejo que sigue siendo teatral y cinematográfico, hay muchos cambios de carácter, como cuadros de una película”, compartió sobre la obra.

Y continuando con la línea de autores más conocidos por otros trabajos, el concierto concluirá con el Cuarteto en mi mayor, versión orquestal, de Giuseppe Verdi, quien además de ser uno de los más grandes autores de ópera, escribió algunas muy importantes piezas instrumentales. “Cuando estaba en los años para estrenar ‘Aida’ se le enfermó su soprano protagonista, entonces tuvieron un ‘descanso’, que aprovechó para escribir este cuarteto e hizo una obra maestra. Dentro del repertorio para cuartetos es uno de los más serios, es pesado técnicamente”, explicó.