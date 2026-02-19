La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

‘Latidos de Italia’ es el primer concierto de su temporada ‘Latidos’, con la que hasta el mes de julio llevarán al Museo de las Aves de México una amplia programación de novedades y estrenos para el público saltillense

Artes
/ 19 febrero 2026
COMPARTIR

“La música para nosotros, y para mí particularmente, es comunicación a través de las ondas, y como sucede en el amor, el corazón late más fuerte con la música”, dice Natalia Riazanova, directora de la Orquesta Metropolitana de Saltillo sobre la primera temporada de conciertos con la que regresan a los escenarios este 2026.

La serie iniciará este viernes 20 de febrero a las 20:15 horas en su sede habitual, el Museo de las Aves de México, con el concierto “Latidos de Italia”, con el que presentarán la obra de destacados compositores de aquel país, presentando nuevamente obras con las que el público se sorprenderá.

“Escogimos estos compositores para que el público tenga una retrospectiva de esa suma de grandes melodistas italianos”, compartió la también violinista para VANGUARDIA.

La velada abrirá con el Concierto Grosso no. 6 de Alesandro Scarlatti, una figura clave del barroco napolitano. Luego podremos escuchar el Adagio de Tomaso Albinoni, una obra que ha sido muy utilizada en el cine y la televisión y que, muy probablemente, el público conocerá en cuanto suenen los primeros segundos, aunque el nombre le sea desconocido.

$!La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

Seguirán con el Concierto per archi de Nino Rota, compositor cuya fama se encuentra en el cine italiano, como colaborador para grandes directores, pero que también creó obras para orquesta de gran calidad y belleza.

“Estamos trabajando para que las melodías prevalezcan, a pesar de la dificultad, porque yo destacaría su manejo que sigue siendo teatral y cinematográfico, hay muchos cambios de carácter, como cuadros de una película”, compartió sobre la obra.

$!La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

Y continuando con la línea de autores más conocidos por otros trabajos, el concierto concluirá con el Cuarteto en mi mayor, versión orquestal, de Giuseppe Verdi, quien además de ser uno de los más grandes autores de ópera, escribió algunas muy importantes piezas instrumentales.

“Cuando estaba en los años para estrenar ‘Aida’ se le enfermó su soprano protagonista, entonces tuvieron un ‘descanso’, que aprovechó para escribir este cuarteto e hizo una obra maestra. Dentro del repertorio para cuartetos es uno de los más serios, es pesado técnicamente”, explicó.

$!La orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Museo de las aves con un concierto a la italiana

Los boletos para este concierto ya se encuentran disponibles en Boletrix desde 100 pesos. Además, ya se pueden adquirir los abonos por la temporada de 5 conciertos hasta julio —el de junio será gratuito como parte de la Fiesta Internacional de las Artes—, con hasta un 30 por ciento de descuento por reservar la entrada a estos eventos.

Respecto a estas futuras presentaciones, Riazanova destacó el estreno en México de la Sinfonía no. 4 de Emilie Mayer, así como el Concierto para Chelo de Arthur Foote, con la participación solista de Daniel Suárez Nordet en el concierto del mes de mayo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Conciertos
Música
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Acusa EU a Kovay Gardens de facilitar al CJNG información sobre posibles víctimas.

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven.

Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta.

SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT
Registros y cateos se realizan mientras avanza la investigación sobre presuntos nexos personales y oficiales con Epstein.

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados.

Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios.

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón.

Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros