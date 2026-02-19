SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT
    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta. CUARTOSCURO

El crédito fiscal fue impugnado primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y posteriormente, mediante un juicio de amparo, llegó a la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente a 2008 y 2009, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al concluir que no existen temas de constitucionalidad que ameriten su revisión.

En la sesión de este martes 19 de febrero, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz resolvió no analizar el fondo del asunto. En este sentido, la Corte consideró que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no acreditó con documentación que los gastos observados correspondieran al ejercicio de su cargo sindical.

TE PUEDE INTERESAR: Emite CNDH recomendación a Pemex por ocultar información en caso de feminicidio

El crédito fiscal fue impugnado primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y posteriormente, mediante un juicio de amparo, llegó a la SCJN.

Tanto el tribunal administrativo como la Corte coincidieron en que la autoridad fiscal puede considerar como ingresos los depósitos en cuentas bancarias, así como los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a nombre de la exlideresa.

TE PUEDE INTERESAR: Reclama Sheinbaum ‘confusión electoral’ ante el INE por uso de siglas CSP en partido

Durante la misma sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó sobre la ratificación del desistimiento de Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que buscaba evitar el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos. Con ello quedó firme la sentencia que obliga a la empresa, perteneciente a Grupo Salinas, a cubrir el adeudo.

Resulta importante mencionar que, previo a la elección Judicial, en junio de 2025 un recurso de revisión presentado por Gordillo Morales fue admitido en la SCJN, luego de haber sido rechazado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amparo
impuestos

Personajes


Elba Esther Gordillo

Organizaciones


SAT
SCJN
SNTE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Acusa EU a Kovay Gardens de facilitar al CJNG información sobre posibles víctimas.

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven.

Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
Registros y cateos se realizan mientras avanza la investigación sobre presuntos nexos personales y oficiales con Epstein.

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados.

Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios.

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón.

Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030