SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente a 2008 y 2009, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al concluir que no existen temas de constitucionalidad que ameriten su revisión.

En la sesión de este martes 19 de febrero, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz resolvió no analizar el fondo del asunto. En este sentido, la Corte consideró que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no acreditó con documentación que los gastos observados correspondieran al ejercicio de su cargo sindical.

