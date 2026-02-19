Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica

Dinero
19 febrero 2026
    Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
    Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios. ESPECIAL.

No obstante, destacan la violencia en ciertos estados de México como un factor que preocupa a empresas europeas

CDMX.-Los inversionistas europeos buscan beneficiarse del Tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el embajador de Países Bajos en México, André Driessen.

El diplomático señaló que, por la cercanía, la relación bilateral de México con Estados Unidos “es lo más importante”, pero mencionó que “concluir acuerdos con otros bloques del mundo también muestra que hay otras opciones, otros caminos”.

Explicó que el acuerdo modernizado entre México y la UE también puede ayudar a Europa a “aprovechar los beneficios” del T-MEC, al abrir “el mercado norteamericano”, debido a que muchos inversionistas europeos presentes en México no están “solamente para México”, sino “para el mercado norteamericano entero”.

“El T-MEC actualizado abre para nosotros también el mercado norteamericano. Muchos de nuestros inversionistas aquí en México están aquí, no solamente para México, que es un gran mercado, pero para el mercado norteamericano entero”, explicó.

Por lo anterior se espera que el T-MEC continúe vigente, pese a las tensiones comerciales entre los tres países y a las amenazas de impulsar acuerdos bilaterales entre las economías de Norteamérica.

Asimismo consideró que los tres países han aprovechado “muchísimo” el mercado unificado que crearon, por lo que deshacerlo tendría un costo elevado y romper las cadenas de valor construidas en Norteamérica sería especialmente complejo.

El RETO DE LA INSEGURIDAD Y LA INVERSIÓN

No obstante, advirtió que la inseguridad y la violencia en ciertas regiones de México son un factor que preocupa a empresas europeas, ante la existencia de zonas “no tan adecuadas” para operar e invertir, frente a otras con mejores condiciones, como el central estado de Querétaro, al que describió como “muy seguro”.

Por otro lado, expuso que Países Bajos suele presentarse como “entrada” al mercado europeo por su infraestructura logística, y señaló áreas de cooperación e inversión como agricultura y horticultura, tecnologías de sostenibilidad, uso y control del agua, eficiencia energética e integración industrial en cadenas de suministro, incluida la automotriz.

