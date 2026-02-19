Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman

México
/ 19 febrero 2026
    Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
    Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven. CAPTURA DE PANTALLA

Se les ve agrediendo a tablazos y con golpes en la cabeza, como en la cara, en un negocio de “maquinitas”

Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento; se les ve agrediendo a tablazos y con golpes en la cabeza, como en la cara, a un joven de Peribán, Michoacán.

En la grabación, los soldados también amenazan al hombre y le advierten: “Nosotros somos la muerte; somos la ver”. En el video de más de 14 minutos, los mismos le obligan a realizar una acción desde su celular para posteriormente volver a golpearlo.

ES GENUINO Y ESTÁN BAJO CUSTODIA

Fuentes internas de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) indicaron al medio de comunicación El Universal que los militares agresores son personal de sus filas.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que es genuino el video en el que aparecen militares que agreden al encargado de un establecimiento comercial en ese municipio productor de aguacate.

Con tablazos en la espalda, patadas en el piso, golpes en el rostro y humillaciones, el joven fue constantemente agredido en un negocio de máquinas tragamonedas en la localidad. En el video se ve a los militares dentro del establecimiento, donde están dos jóvenes, uno de ellos, el encargado.

Además de golpear en múltiples ocasiones a la víctima, los uniformados lo quieren obligar, con amenazas de muerte, a que les diga que trabaja para el crimen organizado, como “halcón”.

El joven les reitera que no se dedica a actividades ilícitas y el elemento militar se ensaña cada vez más, hasta azotarlo en las máquinas tragamonedas, conocidas como “maquinitas”.

Aparentemente, los hechos ocurrieron el lunes 16 de febrero, luego de que los elementos le hicieran una revisión al joven para después atacarlo. Incluso se observa cómo incluso los militares se turnan para golpearlo y lo someten contra las máquinas del negocio, reiterando que ellos “son la ley”.

Al salir de un desayuno con mandos y personal de la 21 Zona Militar, el funcionario estatal informó que los elementos ya fueron concentrados y Defensa está en el proceso de sancionarlos.

“Justo ahorita en el desayuno comentábamos con el general Bravo y sí son elementos de la Defensa Nacional, quienes ya están bajo investigación de las mismas leyes militares y están bajo custodia los elementos y serán debidamente sancionados”, señaló.

(Con información de El Universal)

