$!Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una red de fraudes compartidos presuntamente encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La autoridad estadounidense señala al resort Kovay Gardens, a cinco personas y a 17 empresas mexicanas vinculadas a la red, la mayoría con operaciones en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro Estadounidense, señala que el CJNG, además de sus ingresos por narcotráfico, también recurre a fraudes con tiempos compartidos, despojando a estadounidenses -muchos de ellos adultos mayores vulnerables- de sus ahorros de toda la vida.

“Ya sea traficando fentanilo a través de nuestras fronteras u orquestando esquemas de fraude de tiempos compartidos, los cárteles terroristas del narcotráfico como el CJNG victimizan sistemáticamente a los estadounidenses con fines de lucro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La autoridad estadounidense señala que el CJNG empezó a defraudar en 2012 con tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco y señala que obtienen información de víctimas estadounidenses por medio de trabajadores de los resorts.

A partir de ello, los contactan haciéndose pasar por corredores de tiempos compartidos, abogados o vendedores y los obligan a pagar cuotas e impuestos por adelantado.

MODUS OPERANDI

La OFAC acusa que Kovay Gardens atrae a compradores potenciales de Estados Unidos y otros lugares a presentaciones de tiempo compartido y utiliza prácticas de venta engañosas para inducir compras.

Además, señalan que el resort participa en estafas adicionales, como cargos sistemáticos excesivos en tarjetas de crédito y que comparte su base de datos de clientes con “salas de calderas” (centros de llamadas fraudulentos) controladas por el CJNG, facilitando estafas de reventa, renta y revictimización.

Finalmente, señalan que operadores del CJNG recolectan una parte del dinero obtenido de propietarios de tiempo compartido defraudados en Kovay Gardens.