Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
El Tesoro de EU designó a cinco personas y 17 empresas mexicanas que participan en el esquema fraudulento
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una red de fraudes compartidos presuntamente encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La autoridad estadounidense señala al resort Kovay Gardens, a cinco personas y a 17 empresas mexicanas vinculadas a la red, la mayoría con operaciones en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro Estadounidense, señala que el CJNG, además de sus ingresos por narcotráfico, también recurre a fraudes con tiempos compartidos, despojando a estadounidenses -muchos de ellos adultos mayores vulnerables- de sus ahorros de toda la vida.
“Ya sea traficando fentanilo a través de nuestras fronteras u orquestando esquemas de fraude de tiempos compartidos, los cárteles terroristas del narcotráfico como el CJNG victimizan sistemáticamente a los estadounidenses con fines de lucro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La autoridad estadounidense señala que el CJNG empezó a defraudar en 2012 con tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco y señala que obtienen información de víctimas estadounidenses por medio de trabajadores de los resorts.
A partir de ello, los contactan haciéndose pasar por corredores de tiempos compartidos, abogados o vendedores y los obligan a pagar cuotas e impuestos por adelantado.
MODUS OPERANDI
La OFAC acusa que Kovay Gardens atrae a compradores potenciales de Estados Unidos y otros lugares a presentaciones de tiempo compartido y utiliza prácticas de venta engañosas para inducir compras.
Además, señalan que el resort participa en estafas adicionales, como cargos sistemáticos excesivos en tarjetas de crédito y que comparte su base de datos de clientes con “salas de calderas” (centros de llamadas fraudulentos) controladas por el CJNG, facilitando estafas de reventa, renta y revictimización.
Finalmente, señalan que operadores del CJNG recolectan una parte del dinero obtenido de propietarios de tiempo compartido defraudados en Kovay Gardens.
Estados Unidos acusa al resort de estar dirigida por o por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del CJNG.
Otra de las empresas sancionadas es Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que presta diversos servicios a Kovay Gardens, incluido el procesamiento de reservaciones hoteleras.
La OFAC señala que en el esquema de fraude participa el fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien tiene antecedentes de colaborar con el narco. Además, está ligado con Michael Ibarra Díaz Jr., quien previamente fue señalado por la OFAC.
También se emitieron sanciones a una red corporativa vinculada a Rivera Miramontes, integrada por 13 empresas.
Dos de ellas —Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V.— afirman operar en el sector turístico. Otras tres dicen dedicarse a actividades inmobiliarias: Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V., y VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.
Además, cuatro de las compañías presuntamente operan en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
También incluye una compañía de servicios empresariales (Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.), una empresa controladora (Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.) y una empresa de combustibles (Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.).
Por su parte, Hotel Management International, LLC, una entidad con sede en Texas y propiedad de Rivera Miramontes, está siendo identificada como bloqueada por constituir bienes en los que Rivera Miramontes tiene participación.
La investigación de Estados Unidos apunta a que la red de fraude la controlan operadores del CJNG que actúan a nombre de Audias Flores Silva, mando del cártel que ya fue designado por la OFAC y existe una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto.
Los operadores del CJNG que recaudan los pagos de los call centers fueron identificados como Oscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolin”).
“Tolin” tiene estrechos vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), líder del CJNG, quien es objeto de una oferta de recompensa de 15 millones de dólares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Subordinados a “Tagayas” se encuentran Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez (Palacios Rodríguez), quienes operan call centers de fraude en tiempos compartidos para el CJNG.
La OFAC también sancionó a tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez —Constructora Palacios PV, S.A. de C.V., Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V., y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.—.
De la misma forma, emitió sanciones contra la empresa Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V., un club deportivo propiedad de “Tagayas”.
¿QUÉ IMPLICAN LAS SANCIONES?
Las sanciones implican, en primera instancia, el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o estén en posesión o bajo el control de personas estadounidenses.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, de manera individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.
Salvo que exista autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que aplique alguna exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.