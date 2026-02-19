Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 febrero 2026
    Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
    La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados. AP
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

COMPARTIR

TEMAS


Refugiados
A20

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

Un nuevo memorando del DHS detalla el plan para permitir que los funcionarios federales de inmigración detengan a refugiados legales en los EE. UU. indefinidamente

La administración de Trump está tomando medidas para arrestar a miles de personas que ya fueron admitidas legalmente en Estados Unidos como refugiados y detenerlas indefinidamente para una “nueva evaluación” agresiva, según un informe publicado el jueves.

Bajo la nueva política, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que los oficiales federales de inmigración pueden y deben arrestar a cualquiera que aún no haya obtenido el derecho a la residencia permanente, la llamada tarjeta verde, y someterlos a entrevistas para evaluar sus solicitudes de refugio mientras están bajo custodia, como lo informó por primera vez el Washington Post.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que más de mil kenianos fueron atraídos a luchar por Rusia en la guerra de Ucrania

El memorándum revierte una política de la administración Obama de 2010 que decía que no solicitar una tarjeta verde dentro del año de admisión a los EE. UU. era base insuficiente para tal arresto o detención, informó el periódico.

La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados asentados en Minnesota y ordenó la liberación de al menos 100 más arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los funcionarios dijeron que la “Operación Parris”, que tenía como objetivo a unos 5.600 refugiados en Minnesota que aún no se habían convertido en residentes permanentes, era “una iniciativa de gran alcance que reexamina miles de casos de refugiados a través de nuevas verificaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio”.

En su orden, el juez de distrito John Tunheim, quien escuchará nuevas alegaciones el jueves en la demanda colectiva interpuesta por grupos de refugiados, criticó duramente las detenciones. “Los refugiados tienen derecho a estar en Estados Unidos, a trabajar y a vivir en paz”, escribió.

El memorando del DHS del miércoles, también obtenido por CNN, parece contradecir directamente la orden de Tunheim y afirma que la guía “incompleta” existente lo obliga a realizar arrestos y detenciones.

“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el memorando.

Los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”.

La medida se produce en medio de una intensificación de la represión migratoria por parte de la administración Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) planea invertir aproximadamente 38.300 millones de dólares en la compra y modernización de almacenes en todo el país como centros de detención para decenas de miles de personas, según se informó la semana pasada.

Mientras tanto, el índice de aprobación de Donald Trump sobre su gestión de los asuntos migratorios cayó a un nuevo mínimo en febrero, del 38%, frente al 44% de diciembre, según una encuesta de Quinnipiac. Esto se produjo tras los asesinatos en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE durante las protestas contra la aplicación de la ley migratoria en Minneapolis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Refugiados
A20

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


ICE

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso