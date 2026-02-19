Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva

La administración de Trump está tomando medidas para arrestar a miles de personas que ya fueron admitidas legalmente en Estados Unidos como refugiados y detenerlas indefinidamente para una “nueva evaluación” agresiva, según un informe publicado el jueves.

Bajo la nueva política, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que los oficiales federales de inmigración pueden y deben arrestar a cualquiera que aún no haya obtenido el derecho a la residencia permanente, la llamada tarjeta verde, y someterlos a entrevistas para evaluar sus solicitudes de refugio mientras están bajo custodia, como lo informó por primera vez el Washington Post.

El memorándum revierte una política de la administración Obama de 2010 que decía que no solicitar una tarjeta verde dentro del año de admisión a los EE. UU. era base insuficiente para tal arresto o detención, informó el periódico.

La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados asentados en Minnesota y ordenó la liberación de al menos 100 más arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los funcionarios dijeron que la “Operación Parris”, que tenía como objetivo a unos 5.600 refugiados en Minnesota que aún no se habían convertido en residentes permanentes, era “una iniciativa de gran alcance que reexamina miles de casos de refugiados a través de nuevas verificaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio”.

En su orden, el juez de distrito John Tunheim, quien escuchará nuevas alegaciones el jueves en la demanda colectiva interpuesta por grupos de refugiados, criticó duramente las detenciones. “Los refugiados tienen derecho a estar en Estados Unidos, a trabajar y a vivir en paz”, escribió.

El memorando del DHS del miércoles, también obtenido por CNN, parece contradecir directamente la orden de Tunheim y afirma que la guía “incompleta” existente lo obliga a realizar arrestos y detenciones.

“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el memorando.

Los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”.

La medida se produce en medio de una intensificación de la represión migratoria por parte de la administración Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) planea invertir aproximadamente 38.300 millones de dólares en la compra y modernización de almacenes en todo el país como centros de detención para decenas de miles de personas, según se informó la semana pasada.

Mientras tanto, el índice de aprobación de Donald Trump sobre su gestión de los asuntos migratorios cayó a un nuevo mínimo en febrero, del 38%, frente al 44% de diciembre, según una encuesta de Quinnipiac. Esto se produjo tras los asesinatos en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE durante las protestas contra la aplicación de la ley migratoria en Minneapolis.