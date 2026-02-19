$!Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein

TE PUEDE INTERESAR: Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EU vinculado a Epstein

La detención ocurre meses después de que abandonara su residencia en Windsor por decisión de su hermano, el rey Carlos III.

De acuerdo con información publicada por El País, al menos seis vehículos policiales ingresaron al recinto alrededor de las ocho de la mañana. El arresto se produjo el mismo día en que el exduque cumplía 66 años.

Un operativo policial realizado la mañana de este jueves en el complejo de Sandringham, en el condado de Norfolk, derivó en la detención del príncipe Andrés de Inglaterra, tercer hijo de Isabel II y hermano del actual monarca británico.

ACUSACIONES VINCULADAS CON JEFFREY EPSTEIN

Las autoridades investigan al exduque por presunta conducta inapropiada en un cargo público, en relación con sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

El delito investigado contempla sanciones que pueden ir desde penas breves de prisión hasta condenas de carácter permanente, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Antes de la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró en una entrevista con la BBC que “nadie está por encima de la ley”, en referencia a las investigaciones en curso.

PALACIO DE BUCKINGHAM SEÑALA QUE PROCESO DEBE SER ‘COMPLETO, JUSTO Y ADECUADO’

Tras el arresto, el monarca británico emitió un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham en el que expresó su preocupación por las acusaciones y señaló que el caso debe seguir un proceso “completo, justo y adecuado” a cargo de las autoridades competentes.

El rey también indicó que la ley debe seguir su curso y que la familia real continuará con sus funciones institucionales.

POLICÍA CONFIRMA DETENCIÓN Y REALIZA CATEOS EN DOMICILIOS VINCULADOS

La policía de Thames Valley confirmó la detención de un hombre de alrededor de 60 años en Norfolk por sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, sin revelar su identidad por normativa nacional.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado para que este asunto se investigue de la manera apropiada y por las autoridades competentes. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. No sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio”.

La corporación informó que se realizaron registros en domicilios ubicados en Berkshire y Norfolk, y que el detenido permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DEL CASO EPSTEIN Y NUEVAS REVELACIONES

La detención se produce en un contexto de nuevas revelaciones derivadas de documentos desclasificados en Estados Unidos. En ellos aparecen fotografías del exduque y comunicaciones que sugieren vínculos estrechos con Epstein, incluso después de la condena del financiero por delitos sexuales con menores.

Entre los materiales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuran invitaciones personales para reuniones en el Palacio de Buckingham en 2010, incluyendo una fotografía donde se observa al exduque sobre una mujer que se encuentra en el piso.

También se menciona el uso del jet privado de Epstein, conocido como “Lolita Express”, para traslados internacionales, así como supuestos accesos discretos a dependencias reales mediante rutas alternativas a los controles habituales.