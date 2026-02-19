Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La detención ocurre en medio de nuevas revelaciones documentales sobre vínculos con Jeffrey Epstein y presuntas irregularidades investigadas por las autoridades
Un operativo policial realizado la mañana de este jueves en el complejo de Sandringham, en el condado de Norfolk, derivó en la detención del príncipe Andrés de Inglaterra, tercer hijo de Isabel II y hermano del actual monarca británico.
De acuerdo con información publicada por El País, al menos seis vehículos policiales ingresaron al recinto alrededor de las ocho de la mañana. El arresto se produjo el mismo día en que el exduque cumplía 66 años.
La detención ocurre meses después de que abandonara su residencia en Windsor por decisión de su hermano, el rey Carlos III.
ACUSACIONES VINCULADAS CON JEFFREY EPSTEIN
Las autoridades investigan al exduque por presunta conducta inapropiada en un cargo público, en relación con sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
El delito investigado contempla sanciones que pueden ir desde penas breves de prisión hasta condenas de carácter permanente, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Antes de la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró en una entrevista con la BBC que “nadie está por encima de la ley”, en referencia a las investigaciones en curso.
PALACIO DE BUCKINGHAM SEÑALA QUE PROCESO DEBE SER ‘COMPLETO, JUSTO Y ADECUADO’
Tras el arresto, el monarca británico emitió un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham en el que expresó su preocupación por las acusaciones y señaló que el caso debe seguir un proceso “completo, justo y adecuado” a cargo de las autoridades competentes.
El rey también indicó que la ley debe seguir su curso y que la familia real continuará con sus funciones institucionales.
POLICÍA CONFIRMA DETENCIÓN Y REALIZA CATEOS EN DOMICILIOS VINCULADOS
La policía de Thames Valley confirmó la detención de un hombre de alrededor de 60 años en Norfolk por sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, sin revelar su identidad por normativa nacional.
“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado para que este asunto se investigue de la manera apropiada y por las autoridades competentes. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. No sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio”.
La corporación informó que se realizaron registros en domicilios ubicados en Berkshire y Norfolk, y que el detenido permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.
DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DEL CASO EPSTEIN Y NUEVAS REVELACIONES
La detención se produce en un contexto de nuevas revelaciones derivadas de documentos desclasificados en Estados Unidos. En ellos aparecen fotografías del exduque y comunicaciones que sugieren vínculos estrechos con Epstein, incluso después de la condena del financiero por delitos sexuales con menores.
Entre los materiales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuran invitaciones personales para reuniones en el Palacio de Buckingham en 2010, incluyendo una fotografía donde se observa al exduque sobre una mujer que se encuentra en el piso.
También se menciona el uso del jet privado de Epstein, conocido como “Lolita Express”, para traslados internacionales, así como supuestos accesos discretos a dependencias reales mediante rutas alternativas a los controles habituales.
POSIBLE MANEJO DE INFORMACIÓN OFICIAL DURANTE SU CARGO PÚBLICO
Las investigaciones también analizan el periodo en que el exduque se desempeñó como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.
Documentos y correos electrónicos apuntan a la posible transferencia de información sensible del gobierno británico al empresario estadounidense. Entre los materiales mencionados figura un informe del Tesoro sobre la crisis financiera de Islandia y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado al entorno de Epstein.
Además, se revisa la presunta participación del financiero en la organización de agendas oficiales durante viajes al extranjero, incluida una misión comercial a China en 2010 y un intento de reunión con el entonces líder libio Muamar Gadafi que finalmente no se concretó.
INVESTIGACIÓN SOBRE VIDA PERSONAL Y ENTORNO RESIDENCIAL
Las autoridades también examinan denuncias relacionadas con la llegada de mujeres a la residencia del exduque en Windsor para encuentros privados. Esta línea de investigación se encuentra en fase preliminar.
Testimonios recopilados por medios británicos señalan la existencia de sistemas de comunicación cifrada para coordinar visitas discretas, así como directrices internas dirigidas al personal de palacio durante varios años.
INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN DESARROLLO
El proceso permanece abierto mientras continúan los registros, el análisis de documentos y la revisión de testimonios vinculados tanto a la actividad oficial como a la vida personal del exduque.
Las autoridades británicas no han informado sobre posibles fechas de comparecencia judicial ni sobre la duración estimada de la investigación.