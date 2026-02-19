Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón

TOKIO- Punch que es un pequeño macaco japonés que fue abandonado por su mamá cuando nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, siendo desde entonces que no se separa de un peluche que se convirtió en tipo de madre sustituta, logró atrapar la atención del público en Japón y se hizo viral en las redes sociales.

Con tan solo siete meses, es el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a la Agencia de Noticias EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas asisten al zoo para ser parte de su día a día.

Tras rechazado por su madre, Punch fue criado por el personal del zoo al nacer en julio del año pasado, esto es algo que ocurre ocasionalmente en esta especie, y que añade Yasunaga, en el caso este pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora, así como a las altas temperaturas.

UNA MAMÁ DE FELPA

“Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros”, detalló Yasunaga a EFE, siendo esta así que sus cuidadoras acabaron dándole un peluche de orangután de color naranja, mismo que se convirtió en un fiel sustituto materno.