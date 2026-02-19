Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 febrero 2026
    Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
    Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón. EFE/Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

Este pequeño macaco japonés camina, come y juega durante el día pegado a su “amigo”

TOKIO- Punch que es un pequeño macaco japonés que fue abandonado por su mamá cuando nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, siendo desde entonces que no se separa de un peluche que se convirtió en tipo de madre sustituta, logró atrapar la atención del público en Japón y se hizo viral en las redes sociales.

Con tan solo siete meses, es el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a la Agencia de Noticias EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas asisten al zoo para ser parte de su día a día.

TE PUEDE INTERESAR: Museo del Desierto en Saltillo celebra: ya hay lobos mexicanos en libertad en el país (video)

Tras rechazado por su madre, Punch fue criado por el personal del zoo al nacer en julio del año pasado, esto es algo que ocurre ocasionalmente en esta especie, y que añade Yasunaga, en el caso este pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora, así como a las altas temperaturas.

UNA MAMÁ DE FELPA

“Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros”, detalló Yasunaga a EFE, siendo esta así que sus cuidadoras acabaron dándole un peluche de orangután de color naranja, mismo que se convirtió en un fiel sustituto materno.

$!Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo.
Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo. EFE/Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

En un principio decidieron probar con toallas con el propósito de que el animal tuviera un punto de apoyo, sin embargo, la cría terminó por aferrarse a este llamativo peluche y desde entonces, prosigue el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a esta felpa sustituta e improvisada.

TE PUEDE INTERESAR: Santuario de jaguares en México permite admirar y aprender de la especie

Punch, camina, come y juega durante el día adherido al juguete sobre todo cuando su entorno le es algo abrumador, sin estar aislado por completo del grupo de macacos en el zoo, que está conformado por otros 56 ejemplares.

PUNCH, “ES TODA UNA CELEBRIDAD”

En varios vídeos que fueron compartidos en las redes sociales, y que se volvieron velozmente virales, se puede observar a Punch intimidado con los otros ejemplares de su especie al poco tiempo después de que fuera reintroducido al grupo en el mes de enero.

El zoológico presentó oficialmente a este pequeño macaco el 5 de febrero en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social en el que se animaba al joven primate.

Como resultado, 8 mil personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. “El doble de lo normal para esta época”, indico a EFE Yasunaga, quien resaltó que el día de hoy, a pesar de ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con “varias filas de gente”.

SE ENCAMINA A LA INTERDEPENDENCIA

Actualmente Punch que ya pese dos kilos, continúa recibiendo alimentación por parte de los cuidadores, que poco a poco van integrando más al macaco con el resto de miembros del grupo.

!Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada”, describen los miembros del zoológico a través de su red social X, en un tweet que ya acumula los cuatro millones de visualizaciones.

Bajo hashtags tales como #AnimoPunch, las redes continúan animando al pequeño mientras este consigue integrarse a su grupo, no sin olvidarse de su inseparable compañero.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Japón

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía