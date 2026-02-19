Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
Este pequeño macaco japonés camina, come y juega durante el día pegado a su “amigo”
TOKIO- Punch que es un pequeño macaco japonés que fue abandonado por su mamá cuando nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, siendo desde entonces que no se separa de un peluche que se convirtió en tipo de madre sustituta, logró atrapar la atención del público en Japón y se hizo viral en las redes sociales.
Con tan solo siete meses, es el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a la Agencia de Noticias EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas asisten al zoo para ser parte de su día a día.
Tras rechazado por su madre, Punch fue criado por el personal del zoo al nacer en julio del año pasado, esto es algo que ocurre ocasionalmente en esta especie, y que añade Yasunaga, en el caso este pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora, así como a las altas temperaturas.
UNA MAMÁ DE FELPA
“Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros”, detalló Yasunaga a EFE, siendo esta así que sus cuidadoras acabaron dándole un peluche de orangután de color naranja, mismo que se convirtió en un fiel sustituto materno.
En un principio decidieron probar con toallas con el propósito de que el animal tuviera un punto de apoyo, sin embargo, la cría terminó por aferrarse a este llamativo peluche y desde entonces, prosigue el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a esta felpa sustituta e improvisada.
Punch, camina, come y juega durante el día adherido al juguete sobre todo cuando su entorno le es algo abrumador, sin estar aislado por completo del grupo de macacos en el zoo, que está conformado por otros 56 ejemplares.
PUNCH, “ES TODA UNA CELEBRIDAD”
En varios vídeos que fueron compartidos en las redes sociales, y que se volvieron velozmente virales, se puede observar a Punch intimidado con los otros ejemplares de su especie al poco tiempo después de que fuera reintroducido al grupo en el mes de enero.
El zoológico presentó oficialmente a este pequeño macaco el 5 de febrero en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social en el que se animaba al joven primate.
Como resultado, 8 mil personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. “El doble de lo normal para esta época”, indico a EFE Yasunaga, quien resaltó que el día de hoy, a pesar de ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con “varias filas de gente”.
SE ENCAMINA A LA INTERDEPENDENCIA
Actualmente Punch que ya pese dos kilos, continúa recibiendo alimentación por parte de los cuidadores, que poco a poco van integrando más al macaco con el resto de miembros del grupo.
!Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada”, describen los miembros del zoológico a través de su red social X, en un tweet que ya acumula los cuatro millones de visualizaciones.
Bajo hashtags tales como #AnimoPunch, las redes continúan animando al pequeño mientras este consigue integrarse a su grupo, no sin olvidarse de su inseparable compañero.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.