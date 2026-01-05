$!La Pastorela de Catón Concluye con éxito su temporada 2025 y se prepara para su 50 aniversario

En 1976, en menos de tres días, Armando Fuentes Aguirre “Catón” escribió una obra que se convertiría en un clásico de la temporada navideña en Saltillo, “Entre Diablos y Pastores: La Pastorela de Catón” y que pronto llega a su 50 aniversario. El domingo 4 de enero concluyó la más reciente temporada de este montaje, de la compañía Corcer Producciones, que llevó esta clásica historia al Teatro del IMSS desde finales de noviembre a este fin de semana, con una propuesta llena del espíritu de esta obra inmortal y el humor que se actualiza año con año. La trama sigue a un borracho que cae en las garras del pecado y a un grupo de pastores que serán tentados por el mismísimo Diablo para evitar que lleguen a adorar al Niño Dios en el pesebre, con el característico humor y lenguaje de “Catón”, esparcido de guiños a situaciones actuales.

El elenco estuvo integrado por Alan Anaya, Guadalupe Torres, Andy Aguillón, Azurim Sánchez, Luis Arturo Gatica, Carlos Fuentes Aguirre, Nati Cortés, Andy Cortés, Fortino Hurtado, Carla González, Lupita Romo, Juan Héctor Cortés, Hernán Hernández y Daniel Valdés, bajo la dirección del Pablo González. Rumbo a su 50 aniversario Con teatro lleno, palmas y vítores, el público agradeció esta última presentación que contó con el apoyo del Club Rotario de Saltillo, gracias a cuyo apoyo las entradas de dicha función se destinarán al banco de aparatos ortopédicos de esta organización.

“Aparte de venir a disfrutar de este bonito espectáculo, también se traduce en esto, aparatos ortopédicos para la gente más necesitada. Es muy importante su apoyo y cada peso que ustedes den de apoyo para estos programas de recaudación se va a dar efectivamente a quien más lo necesita”. dijo Juan Héctor Cortés, productor de la obra y actor que interpreta al Diablo. El también director de Corcer agradeció la presencia del autor en el evento, quien subió al escenario para entregar de manera simbólica una de las sillas de ruedas adquiridas por medio de esta colaboración y para finalizar dedicó unas palabras a los presentes, precedidas por uno de sus clásicos chistes. “Al ver esta magnífica puesta en escena no pude menos que recordar cuando escribí esta pastorela, hace ya casi 50 años”, compartió el Cronista de Saltillo, quien mostró su entera gratitud para los artistas que han hecho posible que esta historia siga vivo.