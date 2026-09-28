$!¿La salud mental es un privilegio? Alma Lozano llega con ‘El club de los ansiosos’ a la FIL Monterrey 2026

Con su más reciente publicación “El club de los ansiosos” (Aguilar, 2026) Alma Lozano busca crear un lugar seguro, al que las personas que padecen ansiedad pueden regresar cada vez que lo necesiten. Con esta propuesta la autora, maestra en psicóloga clínica especializada en psicoterapia cognitivo conductual, llega a la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026. Tras pasar por una etapa de ansiedad, y siendo psicóloga, Alma se sintió como un fracaso por mucho tiempo, con pensamientos como “¿no puedes solo dejar de pensar escenarios catastróficos?” o “¿simplemente no puedes ver tus apuntes?”. Esa culpa fue el motor para realizar este libro, como comentó la autora para VANGUARDIA, agregando que que la ansiedad nos hace sentirnos culpables por tenerla y además nos hace sentir solos. “Por eso decidí hacer el club de los ansiosos, porque creo que me hubiera encantado tener un libro que me hubiera explicado un poco más cómo vivir una vida con todo y la ansiedad”, expresó Lozano.

Dentro de este libro creó una serie de herramientas para sanar desde la autocompasión y hacer que el lector pueda entenderse, acompañándolo con música dentro de una playlist y ejercicios didácticos. ¿Qué es la ansiedad? En su libro “El club de los ansiosos” Alma menciona que la ansiedad no es algo tan fácil de considerar, no es algo que simplemente tienes o no, se trata de una emoción que todos tenemos y puede medirse en tres niveles. Inspirándose en en el libro de “Almost Anxious” de Luana Marques explica los distintos tipos de ansiedad. El primer nivel es “la ansiedad saludable”. Es incómoda pero útil, es la que todos y todas tenemos, es necesaria para la supervivencia, nos ayuda a prepararnos, enfocarnos y rendir mejor, como cuando tenemos una entrevista de trabajo o hablar en público.

El segundo nivel es el “casi ansioso”. Es una ansiedad que ya empieza a molestar y comienza a interferir con nuestra horas de sueño, alimentación o pensamientos intrusivos, pero no llega afectar nuestras relaciones interpersonales o con el ir trabajar. El último nivel es el “ansioso”. Aquii ya puede ser algo más clínico, domina tu día a día, es intensa, es persistente y provoca síntomas físicos, emocionales y conductuales, que es cuando ya no puedes hacer nada de las cosas que disfrutas. Alma pide no esperarnos hasta tocar fondo para pedir ayuda, porque hacerlo es el acto más grande de amor y valentía.

Libro interactivo Desde las primeras páginas la autora comparte un playlist en la plataforma de Spotify a través de un QR, que ayuda a conectar y acompañar al lector a través de la lectura. “Cada una de las canciones fue minuciosamente seleccionada para que te acompañe a la lectura, para que puedas sanar y para que puedas encontrarle palabras a eso que muchas veces no tenemos”, expresó Alma. Entre las canciones seleccionadas se encuentran letras que hablan de duelos y artistas como Taylor Swift con “The great War”, Olivia Rodrigo con “Honeybee” y Harry Styles en su canción “Carla”, que mientras nosotros estamos realizando nuestros planes, allá afuera hay un mundo que no vemos.

Además, desde su primer libro “Por amor a mi”, Alma busca que sus obras sean interactivas, que el lector raye las hojas, las arranque y que se sientan en confianza de hacerlo. Ahora con su segunda publicación lo hace con actividades relacionadas con los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo en donde habla sobre estar en el presente plasma técnicas de mindfulness para estar en el momento, con ejercicios de respiración. En el capítulo en donde se habla de la ansiedad, Alma pide escribir la historia que te cuenta tu mente, qué es lo que te causa esa incomodidad y pasando ese evento puedes ver la diferencia de lo que tu mente creó y lo que en verdad sucedió. La autora comenta que fue un reto colocar en cada uno de los capítulos las actividades correspondientes, pero como psicóloga realiza este tipo de dinámicas con sus consultantes en sus procesos terapéuticos.

“Ten la confianza de que son ejercicios que te van a funcionar y gustar muchísimo, y que sobre todo te van ayudar a sanar un poco más”, comentó Alma. También al inicio de cada nuevo capítulo se pueden observar frases relacionadas al tema, algunas de ellas creadas por la autora, además de pequeñas fábulas en donde se habla de manera más dinámica y divertida para entender la salud mental, sobre todo para que pueda ayudar a las personas a ver las cosas diferentes con metáforas para que puedan tener otra perspectiva y hacer un cambio. ¿La salud mental es un privilegio? De acuerdo con un artículo de El Economista el precio en promedio de un especialista en psicología ronda alrededor de los 500 pesos por sesión y puede ascender hasta los 2,000 pesos o más, esto dependerá de la localidad en la que te encuentres. Esto hace que en México y en Latinoamérica tener acceso a la salud mental es un privilegio al cual no todos tienen acceso, y desafortunadamente nuestro sistema de salud mental no ve como prioritaria esta circunstancia.

Por eso la autora comenta que leer este tipo de libros ayuda mucho a dar el primer paso a descubrir qué está pasando contigo, y poder tener una red de apoyo con nuestros seres queridos, además actualmente ya existen líneas gratuitas o a bajo costo de ayuda psicología, también en universidades ofrecen servicios de psicología a estudiantes o a personas externas. “Nos urge más empatía, más entendimiento y sobre todo nos urge hablar de salud mental”, expresó la autora. Alma Lozano se presentará y firmará libros el 17 de octubre a las 15:00 horas en el Auditorio “JAC” en Cintermex, Av Fundidora 501, Obrera, 64010 Monterrey, N.L. Te invitamos a revisar la cartelera oficial para saber más sobre la Feria Internacional del Libro Monterrey .