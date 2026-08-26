$!‘La Secretaría de Cultura siempre tendrá las puertas abiertas’: Leticia Rodarte Rangel

Este miércoles en el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, durante la rueda de prensa para anunciar el evento Callejoneada Norteña, Leticia Rodarte Rangel habló públicamente como la nueva Secretaria de Cultura de Coahuila. Luego de comentar sobre los objetivos de este proyecto público, habló con la prensa sobre su nombramiento y los primeros pasos que ha dado en esta encomienda, recalcando que se encuentra realizando una evaluación de la oficina a la que llega. “Es especialmente significativo el que mi primera actividad como Secretaria de Cultura sea precisamente una presentación de un proyecto que tiene que ver con jóvenes coahuilenses”, destacó la funcionaria.

“Desde la Secretaría de Cultura estaremos siempre acompañando a las iniciativas que permitan acercar nuestras expresiones artísticas y culturales a todos los rincones del estado”, declaro. Al hablar sobre su nueva posición dentro del Gobierno del Estado compartió que se encuentra “entusiasmada y comprometida”, con miras a analizar los proyectos que están procesos, en desarrollo o en planeación “fortaleciendo lo que ya está construido y a partir de ahí empezar a crear nuevos proyectos”. “Apenas me estoy acomodando, estamos en la entrega-recepción, pero en estos días termina. Estamos viendo un diagnóstico de las diferentes regiones y a partir de aquí crear un plan de trabajo”, señaló. Aunado a esto aseguró que “el diálogo siempre estará abierto, la Secretaría de Cultura siempre tendrá las puertas abiertas para escucharlos y a partir de que tengamos el diagnostico empezaremos a hacer el plan de trabajo”.

Invitan a Callejoneada Norteña La “Callejoneada Norteña por la Juventud” se llevará a cabo el martes 1 de septiembre a partir de las 19:30 horas. Iniciará frente al Palacio de Gobierno, desde donde la comitiva recorrerá algunas calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza Coahuila. “Esperamos más de 500 jóvenes participantes. Es una actividad recreativa, donde buscamos promover la sana convivencia, la participación juvenil, el sentido de pertenencia de las juventudes de nuestra región y mediante esta actividad fortalecer la identidad coahuilense”, explicó Iván Terashima Zamora, director del Instituto Coahuilense de la Juventud, que convoca a esta actividad en colaboración con otras instancias de gobierno. El recorrido concluirá con un festival norteño, donde habrá la participación de bandas en vivo del género y en el que la fiesta continuará para abrir este espacio a las juventudes pero también para toda la familia. Además, habrá venta de alimentos y bebidas sin alcohol, así como jóvenes emprendedores, artistas y artesanos que ofrecerán una amplia variedad de productos creados con talento local. “Participarán contingentes de las universidades también y va a haber rifas, sorpresas para el mejor contingente, incluyendo el más vaquero, obviamente. Buscamos crear un espacio de encuentro para las juventudes de Saltillo”, agregó.

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