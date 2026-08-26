Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años

El actor británico Tim Curry, reconocido internacionalmente por interpretar al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y al payaso Pennywise en It, murió a los 80 años. El fallecimiento fue dado a conocer este miércoles 26 de agosto, luego de que el artista muriera durante la noche del martes en su residencia de Los Ángeles, California. De acuerdo con información difundida por TMZ, elementos de la policía acudieron al domicilio de Curry alrededor de las 23:23 horas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de muerte y las autoridades señalaron que no existen indicios de que algún delito esté relacionado con el fallecimiento. Curry había reducido sus apariciones públicas y su actividad frente a las cámaras durante los últimos años debido a diversos problemas de salud que enfrentó durante más de una década.

TIM CURRY Y SU PAPEL COMO FRANK-N-FURTER Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como actor, comediante, cantante y actor de voz, con participaciones en producciones de cine, teatro y televisión. Su reconocimiento internacional llegó con la interpretación del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, personaje que posteriormente llevó al cine en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. Antes de participar en la película, Curry había interpretado al personaje en las producciones teatrales de The Rocky Horror Show realizadas en Londres en 1973 y posteriormente en Los Ángeles en 1974. La película se convirtió en una de las obras más reconocidas de la cultura cinematográfica de su época y consolidó a Curry como uno de los intérpretes más identificables de la producción.

PENNYWISE, OTRO DE SUS PERSONAJES MÁS RECORDADOS Décadas después, Curry asumió otro de los papeles que marcaron su carrera: Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de It, basada en la novela homónima de Stephen King. La miniserie, estrenada en 1990, permitió que una nueva generación identificara al actor con el personaje que posteriormente se convirtió en una de las figuras más reconocibles del género de terror. La interpretación de Curry como Pennywise se convirtió en una referencia dentro de las adaptaciones audiovisuales de la obra de Stephen King y contribuyó a ampliar el alcance de su trayectoria como intérprete de personajes antagonistas y de características particulares. UNA CARRERA EN CINE, TEATRO Y TELEVISIÓN A lo largo de su carrera, Curry participó en una amplia variedad de producciones y trabajó tanto en escenarios teatrales como en películas y programas de televisión. Además de sus papeles más conocidos, desarrolló una trayectoria como cantante y actor de voz, participando en proyectos de animación y videojuegos. Su carrera se caracterizó por la interpretación de personajes secundarios, villanos y figuras de personalidad marcada, aunque también tuvo participaciones en distintos géneros y formatos. La combinación de sus trabajos teatrales y audiovisuales le permitió mantener una presencia constante durante varias décadas en la industria del entretenimiento. TIM CURRY: SUS ÚLTIMOS AÑOS Durante la última etapa de su vida, Curry mantuvo un perfil más reservado y redujo sus apariciones públicas debido a problemas de salud que enfrentó durante más de diez años. El actor también mantuvo en privado distintos aspectos de su vida personal. Nunca se casó ni tuvo hijos y evitó hablar públicamente sobre sus relaciones sentimentales. HASTA EL MOMENTO, NO SE HA INFORMADO LA CAUSA DE SU MUERTE La policía acudió a su residencia de Los Ángeles durante la noche del martes 25 de agosto. Las autoridades indicaron que, por ahora, no existen señales de que el fallecimiento esté relacionado con algún delito. Tim Curry murió a los 80 años después de una trayectoria de más de cinco décadas en la actuación, marcada principalmente por personajes como Frank-N-Furter y Pennywise, además de sus trabajos en teatro, cine, televisión, música y doblaje.