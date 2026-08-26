‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum

La propuesta no plantea eliminar la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos tengan dos o incluso tres nacionalidades. El cambio estaría dirigido específicamente a quienes aspiren a encabezar el Gobierno de México o alguno de los 32 gobiernos estatales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno prepara una iniciativa para establecer una restricción a las personas con doble nacionalidad que busquen ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura.

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum explicó que la intención es evitar que una segunda nacionalidad pueda representar una puerta para posibles intereses o presiones extranjeras en decisiones que corresponden al país.

“Hemos vivido un periodo de mayor incidencia, de mayor búsqueda, porque en realidad no ha habido, no lo hemos permitido, de mayor injerencia en las decisiones que sólo le competen a los mexicanos”, expresó.

SHEINBAUM QUIERE UNA SOLA NACIONALIDAD PARA PRESIDENTES Y GOBERNADORES

La mandataria planteó que quienes ocupen los cargos de mayor responsabilidad política del país deben contar únicamente con nacionalidad mexicana.

“Para ser presidente de México o presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano; para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria”, afirmó.

La propuesta se enfoca en dos niveles de gobierno: la Presidencia de la República y las gubernaturas estatales. De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, el resto de los ciudadanos podría conservar su doble nacionalidad sin enfrentar una modificación general a ese derecho.

La Presidenta insistió en que la iniciativa tiene como eje la defensa de los intereses nacionales y la necesidad de que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o estatal tengan una sola nacionalidad.

¿SE PROHIBIRÁ LA DOBLE NACIONALIDAD EN MÉXICO?

Sheinbaum aclaró que no se busca prohibir la doble nacionalidad para la población en general. La eventual reforma establecería una condición adicional para quienes quieran competir por la Presidencia o una gubernatura.

“Si quiere ser presidente o quiere ser gobernador o gobernadora, ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad, que es la mexicana”, indicó.

La distinción es relevante porque la iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por la Presidenta, no modificaría de manera general la posibilidad de que una persona tenga vínculos jurídicos con más de un país.

El objetivo sería establecer que, al momento de aspirar a alguno de esos cargos, la persona cuente únicamente con la nacionalidad mexicana.

INICIATIVA YA ESTÁ EN ELABORACIÓN

La Presidenta confirmó que el proyecto de reforma ya comenzó a redactarse y que posteriormente será enviado al Congreso de la Unión para su análisis.

Sheinbaum señaló que pidió a Luisa María Alcalde revisar el tema junto con el ministro Arturo Zaldívar, antes de presentar formalmente la propuesta.

“Sí vamos a enviar la iniciativa [...] ya la están redactando y la vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién en contra”, adelantó.

De esta manera, la iniciativa todavía deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente. Su eventual aprobación dependerá de la discusión y votación en el Congreso.

LA INJERENCIA EXTRANJERA, EL ARGUMENTO CENTRAL

El planteamiento de Sheinbaum parte de la preocupación por una posible injerencia extranjera en asuntos que, desde su perspectiva, deben quedar bajo decisión exclusiva de los mexicanos.

La Presidenta sostuvo que durante los últimos años se ha registrado una mayor búsqueda de influencia externa en decisiones nacionales, aunque también remarcó que su gobierno no ha permitido ese tipo de intervención.

La propuesta busca trasladar esa preocupación al terreno constitucional y establecer una condición específica para quienes pretendan dirigir el país o una entidad federativa.

Por ahora, el contenido definitivo de la iniciativa se encuentra en elaboración y será el Congreso el encargado de discutir sus alcances una vez que el Ejecutivo la presente formalmente.

DATOS CURIOSOS

· La propuesta se aplicaría a quienes busquen la Presidencia de México o una gubernatura.

· Sheinbaum aclaró que los ciudadanos podrían conservar dos o incluso tres nacionalidades.

· La iniciativa no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad.