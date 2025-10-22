La soprano María Katzarava volverá a Saltillo: Impartirá masterclass y dará concierto

El 18 de noviembre de 2024 la soprano mexicana María Katzarava ofreció un concierto que se antojó íntimo al público saltillense. Al llevarse a cabo en el Teatro del IMSS la presentación permitió disfrutar del virtuosismo de la cantante de manera muy cercana, pero también limitó la cantidad de personas que pudieron acudir.

Eso cambiará este próximo 8 de noviembre pues Katzarava regresa a Saltillo con un magno concierto, de nuevo de la mano de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) pero ahora en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Aunado a esto, el día 6 de noviembre, en el Centro Cultural Casa Purcell, la soprano impartirá una clase magistral junto al maestro Carlos Conde para solistas de la COSA, a la que se podrán incorporar oyentes y un cantante externo interesado, el cuál será seleccionado por medio de convocatoria.