La soprano María Katzarava volverá a Saltillo: Impartirá masterclass y dará concierto

Artes
/ 22 octubre 2025
    La soprano María Katzarava volverá a Saltillo: Impartirá masterclass y dará concierto

La destacada cantante mexicana se presentará el 8 de noviembre en el Teatro de la Ciudad y el 6 de noviembre dará una clase magistral junto al maestro Carlos Conde para cantantes locales

El 18 de noviembre de 2024 la soprano mexicana María Katzarava ofreció un concierto que se antojó íntimo al público saltillense. Al llevarse a cabo en el Teatro del IMSS la presentación permitió disfrutar del virtuosismo de la cantante de manera muy cercana, pero también limitó la cantidad de personas que pudieron acudir.

Eso cambiará este próximo 8 de noviembre pues Katzarava regresa a Saltillo con un magno concierto, de nuevo de la mano de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) pero ahora en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Aunado a esto, el día 6 de noviembre, en el Centro Cultural Casa Purcell, la soprano impartirá una clase magistral junto al maestro Carlos Conde para solistas de la COSA, a la que se podrán incorporar oyentes y un cantante externo interesado, el cuál será seleccionado por medio de convocatoria.

Para poder participar los interesados deberán enviar un video cantando un aria u obra del repertorio lírico por medio de YouTube, así como una reseña artística en formato PDF, que incluya formación, trayectoria y datos de contacto.

Este material se deberá enviar antes del 1 de noviembre de 2025 al correo electrónico companiadeoperadeslw@gmail.com. ﻿﻿﻿La selección estará a cargo de María Katzarava y Carlos Conde, quienes determinarán al cantante que participará en esta actividad.

﻿﻿﻿El resultado se notificará de manera individual a la persona seleccionada y se publicará en las redes oficiales de la compañía.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

