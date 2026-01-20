Las miniaturas de lo inmenso: Primavera López Colunga presenta su primer libro en Casa Purcell

    Las miniaturas de lo inmenso: Primavera López Colunga presenta su primer libro en Casa Purcell

La autora leyó algunos fragmentos de este poemario, parte de la Colección Letras del Desierto del Instituto Municipal de Cultura, y contó con comentarios de Elsa Tamez y Caracol López Colunga

La poesía también puede caber en una repisa. O en un objeto diminuto que, al mirarse de cerca, revela un universo entero. Bajo esa premisa se presentó “Las miniaturas de quién”, primer libro de Primavera López Colunga, publicado en la colección Letras del Desierto, en una velada íntima y reflexiva realizada el pasado 16 de enero en el Centro Cultural Casa Purcell.

Primavera López Colunga es bailarina y poeta saltillense, radicada en Xalapa, Veracruz. Licenciada en Danza Contemporánea por la Universidad Veracruzana, ha desarrollado una trayectoria que cruza el cuerpo, la palabra y la investigación escénica.

La presentación del libro estuvo a cargo de Caracol López Colunga, Elsa Tamez y la autora. Caracol, periodista y hermana de Primavera, abrió la conversación desde una cercanía que no eludió la lectura crítica. Su intervención propuso una reflexión sobre la distancia necesaria para leer la obra de alguien cercano, subrayando cómo el universo de las miniaturas ha acompañado a la autora desde la infancia y se convierte aquí en una poética de lo pequeño que alcanza lo mayor: la muerte, el cuerpo, el lenguaje, el amor, la fe.

Estructurado en “repisas”, el libro despliega una serie de poemas, microficciones y textos híbridos que dialogan entre sí sin obedecer a jerarquías ni proporciones fijas. Desde ahí, Caracol destacó la manera en que Primavera aborda temas como la muerte —particularmente la del padre—, el miedo, la experiencia femenina y la escritura misma, siempre desde una voz que extraña lo cotidiano y vuelve íntimo lo inabarcable.

Por su parte, Elsa Tamez, escritora, editora y académica, compartió el proceso de selección de la obra, en el que participó como jurado. Recordó que el manuscrito llegó de manera anónima y fue uno de los títulos que destacó de inmediato por su fuerza lírica, originalidad y búsqueda estética. “Es una voz fresca, inteligente, sutil y poderosa”, señaló, subrayando el diálogo que el libro establece tanto con la tradición literaria —particularmente con autores como Julio Torri— como con la poesía contemporánea escrita por mujeres.

Tamez enfatizó el ritmo y la respiración de los poemas, así como la ternura y el juego con el lenguaje que atraviesan el libro, capaces de conectar con la experiencia propia del lector sin caer en lo confesional ni en lo panfletario.

Primavera cerró la presentación, compartiendo fragmentos de su obra y reflexionó sobre el origen del libro. Explicó que la brevedad de las miniaturas responde a su forma de estar en el mundo y de decir lo necesario sin ornamentos. Las miniaturas —objetos que colecciona, ordena y cuida— funcionan también como una metáfora de la manera en que asigna valor y peso a las cosas, desfasada a veces de lo socialmente esperado, pero profundamente honesta.

El título del libro, explicó, remite además a una pregunta heredada del padre: “¿Quién?”, una forma de confirmar la existencia y la identidad de lo que nombra. Así, “Las miniaturas de quién” se abre como un espacio donde lo pequeño no se minimiza, sino que se vuelve esencial.

La presentación concluyó con la firma de libros y una conversación cercana entre la autora y el público, confirmando que estas miniaturas, lejos de ser frágiles, sostienen una obra sólida y luminosa que marca un inicio significativo en la literatura coahuilense contemporánea.

