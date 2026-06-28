$!LGBT+ entre líneas: Tres libros para celebrar la diversidad literaria

La literatura es una huella indiscutible del paso del tiempo. En los libros encontramos historias y hechos que pasarían desapercibidos si no estuvieran plasmados en páginas, donde se retrata una línea del tiempo, donde los años han cambiado el panorama de la vida cotidiana y donde observamos la evolución como sociedad. Además, cuentan más que solo palabras entre líneas. Transmiten sentimientos y producen empatías. Ciertos libros dejan un mensaje para analizar y cambiar la forma de pensar de cada lector, como si uno pudiera adentrarse al interior de una persona a través de sus ojos para ver sus miedos, alegrías, tristezas e historias. Por eso, en el mes del orgullo LGBT+, celebramos que existan libros que son capaces de cuestionar la normativa y, así, crecer como sociedad.

LIBROS LGBT+... MÁS QUE HISTORIAS, IDENTIDADES La primera recomendación literaria es el libro ‘El peligroso arte de desaparecer’ del autor de origen griego Angelo Surmells, donde narra la historia de Evan, un adolcescente de 17 años que se siente perdido y que, además, vive violencia intrafamiliar y física debido a sus preferencias sexuales. El autor plantea unos padres que no aceptan la identidad de su hijo, por lo que ejercen presión social y religiosa en el entorno del joven. Esta obra se caracteriza por tocar temas de abuso físico y emocional, adí como la identidad, salud mental y la importancia de rodearte de buenas amistades. Aunque está escrito con un lenguaje digerible, es necesario leerlo con empatía y con conciencia, ya que el autor transmite el miedo que el personaje siente durante de la historia. ‘El peligroso arte de desaparecer’ se encuentra disponible de manera física en las plataformas de Amazon y Librerías Gandhi.

“Para mí, leer libros con temas o protagonistas de la comunidad LGBTQ+ es importante porque amplía la manera en que entendemos las experiencias humanas y el sentir humano. La literatura permite conocer realidades, emociones, etc. Lo que favorece la empatía. Además, la representación importa. Cuando personas de la comunidad LGBTQ+ encuentran personajes con los que se identifican, pueden sentirse vistas y comprendidas. También es una forma de enriquecer la experiencia lectora. El amor, la amistad, la identidad, la pérdida o el crecimiento personal son temas universales, y las historias con protagonistas LGBTQ+ aportan perspectivas diferentes a estos temas, lo que nos da una referencia para conocer temas que a lo mejor en nuestra vida diaria no estamos familiarizados”, comentó Elena Verduzco para VANGUARDIA. Otra de las propuestas es el libro ‘A las chicas les gustan las chicas’ de la autora, cantante y compositora estadounidense Hayley Kiyoko. En su libro cuenta la historia de Coley, quien es una adolescente de 16 años que, tras mudarse de ciudad, conoce a Sonya y la atracción es inmediata, aunque la historia de amor no es tan sencilla. Durante el verano experimentan ciertos obstáculos para estar juntas: principalmente, ser sinceras con sus sentimientos sobre lo que siente cada una, ya que Sonya no sabía cómo lidiar con la atracción y amor que siente por Coley.

“‘Girls Like Girls’ es un libro que surgió a partir de un video musical. Considero que esta canción ayudó a muchas chicas de la comunidad LGBTQ+, ya que normalmente se habla más de los hombres gays y no tanto de las lesbianas y bisexuales. Ese video se convirtió en una novela que profundiza en el descubrimiento de la sexualidad durante la adolescencia, una etapa que para muchas jóvenes puede resultar difícil y generar miedo por lo que puedan pensar o decir los demás. Considero que este libro puede ser de gran ayuda para quienes se sienten perdidas, ya que les muestra que no hay nada malo en enamorarse de una chica o alguien del mismo sexo”, expresó Mariana Martinez para esta casa editorial. Se puede encuentra en plataformas como Amazon para libro físico, formato Kindle y también en librerías Gandhi. Además cuenta con una reciente adaptación bajo el mismo título, que se estrenó este 2026 y se encuentra disponible en Apple TV.

Para finalizar la sección de recomendaciones: los ‘Siete maridos de Evelyn Hugo’ no puede faltar. Este libro ha llegado a miles de lectores hasta el día de hoy. Es de la autora Taylor Jenkins Reid, una escritora, productora de televisión y guionista estadounidense, que narra la historia de la vida de Evelyn, un icono de Hollywood de los cincuentas que decide contar, en su vejez, la verdad sobre su vida llena de lujos y glamour... profundizando en los escándalos que engloban sus siete esposos. Evelyn decide contratar a Monique Grandt una periodista desconocida para realizar su tan esperada biografía y revelar su secreto de un amor prohibido ante la sociedad que guardó por años. La historia retrata a una mujer que hizo lo imposible para lograr sus objetivos, pero también narra cómo llevó su verdadera vida amorosa en secreto debido a su bisexualidad en un mundo amenazante.

Debido a su popularidad, puedes encontrarlo en librerías de la localidad, en plataformas como Librerías Gandhi, Amazon para libros en físico y en formato Kindle. Además recientemente se confirmó la noticia que pronto se realizará su adaptación a cargo de la actriz y directora Anna Kendrick.

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