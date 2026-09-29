Librería Santa Fe: un oasis de lectura en el corazón de Saltillo

En un nuevo recorrido cerca del corazón de Saltillo, VMÁS encontró un espacio acogedor en la Librería Santa Fe, a cargo de José Luis Cardona Rivera. Pilas de libros, máquinas de escribir y una atmósfera única son lo que se percibe al entrar por la puerta del lugar, ubicado en el número 596 de la Calzada Emilio Carranza. La Librería Santa Fe ha existido durante 20 años, reveló don José Luis a esta casa editorial: “Empezamos en la calle Corona, enfrente del Colegio Nicolás Bravo. Posteriormente, ya se adquirió esta propiedad”.

DÉCADAS Y LIBROS “Este negocio ha prosperado a su tiempo”, comentó el dueño, quien explicó que la librería cuenta con un gran surtido de ejemplares de todo tipo, desde académicos hasta históricos y novelas a precios accesibles. “A la población le decimos que no es caro leer porque aquí se encuentra el libro muy barato”, argumentó Cardona Rivera. Con el paso de los años, Santa Fe se hizo aliada de otras librerías de viejo que se ubican en otras arterias de Saltillo, como Rodríguez Libros, ubicada en la calle Guillermo Purcell y cuyo dueño animó al señor José Luis a abrir su propia tienda; aunque hay que destacar que también hubo un interés por la lectura de por medio.

“Desde muy joven me gustó mucho la lectura. Yo a veces, por ejemplo, aquí me he aventado cuatro o cinco libros [...] Me gusta mucho la novela histórica”, agrega. UN CLIENTE VERSÁTIL Don José Luis ha recibido a clientes muy variados con búsquedas específicas. Maestros y abogados toman la Librería Santa Fe como un referente en la venta de libros académicos. Sin embargo, no todo se cierra meramente a ello. Han pasado lectores de novela mexicana e internacional. En este sentido, el dueño de la tienda enlistó los tipos de libros que ofrece: colecciones enteras, enciclopedias, tomos sueltos, superación personal, filosofía, matemáticas y arte.

Con el ir y venir de las personas, el aprendizaje que se queda tras la puerta de la Librería Santa Fe es esencialmente sobre el negocio: “la enseñanza es que uno aprende a comprar y a vender”. Respecto a este tema, Cardona Rivera agregó: “Resulta que en los colegios empezaron a cambiar los libros de texto año con año. Y cuando yo iniciaba, todos ya sabían que no iban a tener el mismo material. Vinieron y me los vendieron. Yo los compré creyendo que sería buen negocio y al final me quedé con todo”. ENTRE JOYAS LITERARIAS Y MÚSICA Don José Luis contó que ha tenido en su librería algunos ejemplares que han sobrevivido desde los siglos XVIII o XIX, representando un valor alto. Pese a que los clientes han demostrado su interés por comprarlos, el problema es lo que uno puede ofrecer: “De vez en cuando viene gente que conoce el libro y ofrecen 50 pesos”, relató. Entre las joyas que yacen en Santa Fe, los saltillenses podrán notar una sección dedicada a Coahuila, donde se hace una especie de homenaje a las plumas que han logrado publicar en la región.

Además de su catálogo literario, en Santa Fe la gente puede encontrar venta de viniles, lo cual surgió del constante interés de los jóvenes. “Hay de todo. Tenemos música popular, clásica y folclórica”. LA CULTURA PERMEA EN TRANSFORMACIONES Al ser cuestionado sobre la cultura de la lectura en Saltillo, don José Luis atestiguó que el panorama ha variado mucho, tomando como referencia que la ciudad llegó a ser la ‘Atenas de México’ y lo que es actualmente. “Se leía mucho, pero ha decaído. Teníamos gente muy significativa, de mucha cultura: personajes y poetas. Y, actualmente, solo nos queda Catón, que es el que defiende la cultura en Saltillo”.