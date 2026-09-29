Librería Santa Fe: un oasis de lectura en el corazón de Saltillo

Librería Santa Fe: un oasis de lectura en el corazón de Saltillo

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

A cargo de José Luis Cardona, este refugio cultural combina la venta de ejemplares históricos con un catálogo diverso, accesible para todas las generaciones

Artes
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En un nuevo recorrido cerca del corazón de Saltillo, VMÁS encontró un espacio acogedor en la Librería Santa Fe, a cargo de José Luis Cardona Rivera. Pilas de libros, máquinas de escribir y una atmósfera única son lo que se percibe al entrar por la puerta del lugar, ubicado en el número 596 de la Calzada Emilio Carranza.

La Librería Santa Fe ha existido durante 20 años, reveló don José Luis a esta casa editorial: “Empezamos en la calle Corona, enfrente del Colegio Nicolás Bravo. Posteriormente, ya se adquirió esta propiedad”.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/mensajes-entre-librerias-de-saltillo-que-esconden-los-libros-de-segunda-mano-EE20718972
$!Refugio. Ubicada sobre la Calzada Emilio Carranza, la Librería Santa Fe se ha mantenido durante 20 años como un referente de la lectura accesible en Saltillo.
Refugio. Ubicada sobre la Calzada Emilio Carranza, la Librería Santa Fe se ha mantenido durante 20 años como un referente de la lectura accesible en Saltillo. DANIELA MIRANDA

DÉCADAS Y LIBROS

“Este negocio ha prosperado a su tiempo”, comentó el dueño, quien explicó que la librería cuenta con un gran surtido de ejemplares de todo tipo, desde académicos hasta históricos y novelas a precios accesibles.

“A la población le decimos que no es caro leer porque aquí se encuentra el libro muy barato”, argumentó Cardona Rivera.

Con el paso de los años, Santa Fe se hizo aliada de otras librerías de viejo que se ubican en otras arterias de Saltillo, como Rodríguez Libros, ubicada en la calle Guillermo Purcell y cuyo dueño animó al señor José Luis a abrir su propia tienda; aunque hay que destacar que también hubo un interés por la lectura de por medio.

$!Atmósfera. Pilas de libros, ediciones de colección y máquinas de escribir antiguas dan la bienvenida a los visitantes que recorren los pasillos del establecimiento.
Atmósfera. Pilas de libros, ediciones de colección y máquinas de escribir antiguas dan la bienvenida a los visitantes que recorren los pasillos del establecimiento. DANIELA MIRANDA

“Desde muy joven me gustó mucho la lectura. Yo a veces, por ejemplo, aquí me he aventado cuatro o cinco libros [...] Me gusta mucho la novela histórica”, agrega.

UN CLIENTE VERSÁTIL

Don José Luis ha recibido a clientes muy variados con búsquedas específicas. Maestros y abogados toman la Librería Santa Fe como un referente en la venta de libros académicos. Sin embargo, no todo se cierra meramente a ello.

Han pasado lectores de novela mexicana e internacional. En este sentido, el dueño de la tienda enlistó los tipos de libros que ofrece: colecciones enteras, enciclopedias, tomos sueltos, superación personal, filosofía, matemáticas y arte.

$!Tesoros. Entre los miles de ejemplares que resguarda el lugar se encuentran joyas bibliográficas que datan de los siglos XVIII y XIX.
Tesoros. Entre los miles de ejemplares que resguarda el lugar se encuentran joyas bibliográficas que datan de los siglos XVIII y XIX. DANIELA MIRANDA

Con el ir y venir de las personas, el aprendizaje que se queda tras la puerta de la Librería Santa Fe es esencialmente sobre el negocio: “la enseñanza es que uno aprende a comprar y a vender”. Respecto a este tema, Cardona Rivera agregó: “Resulta que en los colegios empezaron a cambiar los libros de texto año con año. Y cuando yo iniciaba, todos ya sabían que no iban a tener el mismo material. Vinieron y me los vendieron. Yo los compré creyendo que sería buen negocio y al final me quedé con todo”.

ENTRE JOYAS LITERARIAS Y MÚSICA

Don José Luis contó que ha tenido en su librería algunos ejemplares que han sobrevivido desde los siglos XVIII o XIX, representando un valor alto. Pese a que los clientes han demostrado su interés por comprarlos, el problema es lo que uno puede ofrecer: “De vez en cuando viene gente que conoce el libro y ofrecen 50 pesos”, relató.

Entre las joyas que yacen en Santa Fe, los saltillenses podrán notar una sección dedicada a Coahuila, donde se hace una especie de homenaje a las plumas que han logrado publicar en la región.

$!Clientes. Obras académicas, textos de filosofía, arte, historia y novelas integran la oferta literaria al alcance de estudiantes y coleccionistas.
Clientes. Obras académicas, textos de filosofía, arte, historia y novelas integran la oferta literaria al alcance de estudiantes y coleccionistas. DANIELA MIRANDA

Además de su catálogo literario, en Santa Fe la gente puede encontrar venta de viniles, lo cual surgió del constante interés de los jóvenes. “Hay de todo. Tenemos música popular, clásica y folclórica”.

LA CULTURA PERMEA EN TRANSFORMACIONES

Al ser cuestionado sobre la cultura de la lectura en Saltillo, don José Luis atestiguó que el panorama ha variado mucho, tomando como referencia que la ciudad llegó a ser la ‘Atenas de México’ y lo que es actualmente.

“Se leía mucho, pero ha decaído. Teníamos gente muy significativa, de mucha cultura: personajes y poetas. Y, actualmente, solo nos queda Catón, que es el que defiende la cultura en Saltillo”.

$!Orgullo. La librería cuenta con un apartado dedicado especialmente a autores e historiadores de Coahuila para preservar las letras de la región.
Orgullo. La librería cuenta con un apartado dedicado especialmente a autores e historiadores de Coahuila para preservar las letras de la región. DANIELA MIRANDA

UN VISTAZO AL FUTURO EN SANTA FE

En un Saltillo de cambios, la Librería Santa Fe busca brindar un lugar de esparcimiento y cultura. Dentro de los planes, el señor José Luis ha considerado incluir una cafetería en la librería; o hacer espacio para salas de lectura donde participen actores, declamadores, poetas y cuentacuentos.

Cardona Rivera extendió una invitación a los lectores de VMÁS para que acudan en busca de libros, una buena conversación, lectura y tranquilidad.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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